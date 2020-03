7 motive pentru a solicita online un medic dermatolog

Fie că vorbim despre prevenție, simptome nespecifice, un diagnostic neclar, o boala cronica sau teama ca ceva rau ti se poate intampla, consultatia-online isi dovedeste eficaticitatea in domenii precum dermatologia. „Uneori, o secunda face diferenta intre viata si moarte! Un diagnostic pus la momentul potrivit salveaza vieti!”, spune dr. Amalia Anghel, medic-specialist in dermatologie/venerologie in cadrul centrului de excelenta in dermatologie Skin-Med, fondatoarea platformei online http://online.skin-med.ro/„Pentru ca traim timpuri nesigure, dar si pentru ca online-ul este parte importanta in viata noastra, facilitandu-ne accesul lainformatii, comunicarea, am decis sa venim in sprijinul cetatenilor cu aplicatia pentru telemedicina-online. Gratie acestei aplicatii, pacientii pot fi diagnosticati in timp util, pot economisi timp, nervi (din trafic), emotii ( din salile de asteptare si de pe holurile spitalelor si clinicilor) si pot primi in siguranta caminului lor tratamentele care sa le solutioneze problema / afectiunea. In plus, orice detaliu, nelamurire, evolutie pot fi comunicate specialistului in cadrul consilierii post-consultatie, astfel incat acestia sa fie siguri ca se afla pe drumul cel bun catrevindecare”, adauga dr. Amalia Anghel.Afecțiunile pielii pot fi deosebit de enervante și iritante. Principalul motiv pentru care orice afecțiune sau problemă a pielii este extrem dedificil de abordat este faptul că nu numai că aduce foarte multă durere, dar provoacă și teamă ori de câte ori vedem regiunea afectată apielii. Acesta este motivul pentru care extrem de important este ca imediat ce observați probleme legate de pielea dumneavoastră, sa consultați un dermatolog. Singura problemă pentru a lua legătura rapid cu un dermatolog este că nu există foarte mulți dermatologi în spitale și, în consecință, este nevoie de mult timp pentru a obține o întâlnire cu un specialist in domeniu. Lipsa de disponibilitate a acestora se dovedește a fi o alta mare problemă, întrucât afecțiunile pielii se pot inrăutati rapid, iar regiunea afectată se poate deteriora foarte repede. Așteptarea se poate dovedi dezastruoasă, prin urmare.Dermatologii sunt greu de găsit la momentul potrivit pentru ca nu intotdeauna există specialisti disponibili aproape de reședința dumneavoastră sau care își exercită profesia în orașul sau localitatea dumneavoastră. Aici consultatia online de dermatologie isidovedeste eficacitatea. Aceasta vă va permite să faceți o verificare în numai câteva ore, cu un dermatolog certificat, care vă verifică starea online și vă furnizeza un diagnostic si tratamentul aferent, în urma verificării online.Unul dintre motivele pentru care mulți oameni nu cred în consultatia de dermatologie online este faptul că ei considera că dermatologul nu va putea efectua o consultatie fizică online și, astfel, ar putea face o greșeală atunci când va pune un diagnostic. De exemplu, oamenii cred că eczema și psoriazisul arată la fel și, astfel, un medic care nu va putea verifica fizic pacientul ar putea confunda cele doua afectiuni. Și având în vedere că pacienții cu psoriazis pot avea artrită nediagnosticată, un diagnostic greșit se poate dovedi cu adevăratpericulos pentru pacienți.În timp ce îngrijorarea pacientului este oarecum justificată, diagnosticul unui merdic- dermatolog nu se dovedește niciodată a fieronat. Acest lucru se datorează faptului că dermatologii studiază condițiile mult mai detaliat decât ar face-o vreun laic și, astfel, știutotul despre aspectul fiecărei afecțiuni a pielii. Ei pot afla prin intrebari relevante care alcatuiesc istoricul pacientului chiar si cea maimică dintre diferențele dintre două afecțiuni similare ale pielii și, astfel, pot pune un diagnostic corect, doar uitându-se la regiuneaafectată.La Skin-Med, dermatologul nu privește doar imaginea regiunii pielii afectate, ci primește și o listă de răspunsuri din partea pacientului cuprivire la starea lui actuala si anterioara. Toate acestea fac acest tip de consultatie similară cu o verificare fizică la cabinet, exceptand timpul consumat cu drumul pana la cabinet si așteptarea la usa medicului.Dacă o aluniță s-a schimbat la culoare, in dimensiune, formă sau simptom. Astfel de schimbări ca acestea sunt adesea semne ale cancerului de piele, iar când vine vorba despre cancer, doriți un tratament catmai curand posibil.Ați încercat diferite produse, diete și curățări, dar acneea dumneavoastra persista, este prezenta în continuare pe față. Dermatologul dumneavoastră vă poate ajuta să faceți față acestei afecțiuni a pielii. Obțineți câteva sfaturi/recomandări cu privire la modul în caresă rezolvi/tratezi afectiunea in cel mai sigur mod!Aveți o infecție în piele? Dermatologul tău îți poate oferi răspunsuri, prescrie medicamente sau poate recomanda o altă formă de tratament pentru a rezolva situatia.Dacă cicatricea dvs. va nemultumeste, un dermatolog vă poate ajuta. Tehnicile medicale precum terapia cu tratament cu laser, microdermabraziunea și alte tratamente la domiciliu pot reduce substantial cicatricea.Anumite creme și loțiuni pur și simplu nu funcționează. S-ar putea să crezi că pielea ta uscata este din cauza vremii sau a sensibilitatii la produsele de îngrijire a pielii sau chiar genetica. Dar, în realitate, ai putea avea o afecțiune cronică a pielii. Vei afla adevarul cu autorulspecialistului-dermatolog.Indiferent dacă beneficiați de tratament pentru unghie încarnata, infecție fungică, verucă sau altceva, sfatul dermatologului este un lucrubun. Unghiile pot prezenta semne ale altor afecțiuni ale corpului, cum ar fi bolile hepatice, afecțiunile inimii, anemia sau diabetul.Este posibil să aveți o afecțiune a scalpului sau să începeți câteva terapii preventive înainte ca pierderea părului să aibă un impact mai mare asupra vieții voastre. Dermatologul dumneavoastră vă poate recomanda terapii cu laser sau alte tratamente pentru a vă păstra catmai multe fire de par sanatoase.„Increderea pe care ne-o acorda cateva mii de oameni in fiecare an, ne face sa monitorizam atent impactul pe care infectiile cu noulcoronavirus(Covid-19) il are atat asupra oamenilor, dar si a lumii medicale. Ne pasa de sanatatea dumneavoastra, fie ca decideti sa stati in casa, ori ca veti veni la tratamentele programate la clinica, incepand de astazi veti avea la dispozitie o platforma de telemedicinala adresa:www.skin-med.ro pentru consultatii si controale. Din confortul casei dumneavoastra veti lua astfel legatura cu medicii nostri pentru a va rezolva problemele dermatologice. In plus, pacientii care erau programati la control in luna martie vorbeneficia gratuit de acesta, prin intermediul platformei de telemedicina.Mai mult decat atat, specialistii Skinmed vor pregati pentru dumneavoastra seminarii online saptamanale, in care sa va tina la curentcu evolutia epidemiei cu noul coronavirul, Covid-19, si in cadrul carora sa va raspunda la intrebari.”, adauga Dr. Amalia Anghel.Link – platforma online Telemedicina http://online.skin-med.ro/