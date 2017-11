7 semne care prevestesc un atac de cord

Unul dintre semne poate fi aparitia unei dureri la nivelul bratului stang sau la nivelul barbiei. Personele in cauza mai pot suferi de dureri la nivelul ambilor umeri, dureri de genunchi si de spate.Un alt simptom care poate anunta un atac de cord sunt dificultatile de respiratie, manifestate prin respiratie sacadata, rapida, care apare brusc. Simptomul poate sa apara inainte cu putin timp de producerea infractului miocardic, fie in timp ce te odihnesti, fie in timp ce faci miscare.Un simptom care nu te duce cu gandul la un infract miocardic este indigestia. Indigestia poate sa apara chiar si cu cateva saptamani inainte ca un infract sa aiba loc. Alte persoane se pot confrunta si cu arsuri stomacale.O alta manifestare a organismului care poate indica aparitia unui infract este greata, care poate sa fie insotita si de varsaturi. Este foarte greu pentru o persoana sa asocieze senzatia de greata cu aparitia unui infract miocardic, caci mai degraba se gandeste la probleme cu stomacul.Oboseala accentuata, care persista mai multe zile sau saptamani la rand poate sa fie un simptom care anunta un infract miocardic.Un alt simptom care apare destul de frecvent in cazul persoanelor care vor suferi un infrac miocardic il reprezinta transpiratiile reci, abundente. Acest simptom este insotit destul de des de dureri in piept sau de dificultati de respiratie.In unele cazuri, inainte de aparitia unui infract miocardic, poate sa apara o stare de indispozitie, stare insotita de dureri de cap sau de dureri in piept.In cazul unui atac de cord este important ca persoana in cauza sa ajunga cat mai repede la spital.