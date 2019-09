7 semne surprinzatoare ca ai imunitate scazuta. 10 obiceiuri la care sa renunti

Iata de la specialistii de la Prevention.com cateva surprinzatoare semnale de alarma pe care le trage sistemului tau imunitar.Imunitate scazuta. Invata sa recunosti aceste semne si incearca sa le combati.Un studiu a aratat ca mancand 100 g de zahar (cat se afla in doar trei cutii de suc acidulat) reduci semnificativ capacitatea celulelor albe de lupta cu bacteriile cel putin 5 ore dupa consumarea zaharului.Solutia: Bea cel putin o cana de ceai verde pe zi, bautura plina de antioxidanti, capabili sa neutralizeze radicalii liberi, responsabili de numeroase boli. Vitamina C e si ea un “carburant” extrem de eficient pentru imunitate, asa ca incearca sa bei macar o data pe zi o limonada facuta cu sucul unei lamai.Exista un motiv intemeiat pentru care medicii insista pe consumarea a cat mai multe lichide cand esti bolnav. Organismul tau are nevoie de multa apa pentru a elimina toxinele – si da, cafeaua si ceaiul sunt considerate surse acceptabile de apa. Cantitatea ideala de lichide care trebuie bauta zi de zi variaza de la o persoana la alta. Dca urina ta e de culoare galben deschis, atunci bei destule lichide.Excesul de greutate e nesanatos pentru inima, creier si alte organe, insa poate ca nu stii ca e nociv si pentru sistemul imunitar. De fapt, mare parte dintre cei care s-au imbolnavit de gripa porcina in timpul epidemiei si au facut formele cele mai grave au aceeasi caracteristica: un indice de masa corporala de peste 40, adica aveau obezitate morbida. Greutatea excsiva cauzeaza dezechilibre hormonale si inflamatie, ceea ce slabeste capacitatea sistemului imunitar de a luptacu infectiile.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.