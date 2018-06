7 tipuri de intepaturi de insecte. Cum le recunosti si cum trebuie sa le tratezi

Atentie! Daca in urma intepaturii de tantar apar simptome precum febra, dureri articulare si inflamatii, mergi de urgenta la medic. Sansele ca tantarul sa-ti fi transmis o infectie sunt foarte mare.









La intepatura de paianjen, anumite persoane pot dezvolta reactii alergice severe (soc anafilactic), caz in care trebuie sa mergi de urgenta la spital. Semnele si simptomele specifice acestei reactii intense includ: aparitia socului (cand sistemul circulator nu mai poate asigura fluxul sangvin adecvat catre organele vitale), tuse, dispnee, tulburari severe ale respiratiei, senzatie de sufocare, edematierea limbii, a buzelor, a pleoapelor, palmelor, talpilor si a mucoaselor (situatie intalnita adesea in cazul angioedemelor), confuzie, ameteala, greata, diaree, crampe abdominale, urticarii si inrosirea pielii, potrivit sfatulmedicului.ro.





Daca in urma muscaturii de capusa observi eruptii la nivelul pielii, este principalul simptom al transmisiei bolii Lyme. Simptomele tipice includ febra, dureri de cap, oboseala si o eruptie caracteristica la nivelul pielii. Acasta eruptie apare la aproximativ 60-80% dintre persoanele infectate, pornind de la nivelul muscaturii. Eruptia apare in decurs de 3-30 de zile de la muscatura. O particularitate a eruptiei este aceea ca se raspandeste in decurs de cateva zile.





Iata care sunt cele mai frecvente tipuri de intepaturi de insecte si cum trebuie sa le tratezi:Cea mai frecventa este intepatura de tantar. Desi acestea nu reprezinta un pericol pentru sanatate sunt destul de greu de suportat din cauza mancarimilor aproape insuportabile. Intepaturile de tantari pot lasa in urma zone iritate, rosii si senzatii de mancarime. Intepaturile sunt produse de femelele de tantar care se hranesc cu sange. Ca sa-l poata extrage, injecteza o cantitate mica de saliva, cu rol anticoagulant. Aceasta saliva provoaca mancarimi si durere - o proteina ce intra in compozitia ei ramane in piele si declanseaza o reactie a sistemului imunitar, scrie csid.roDezinfecteaza forte bine locul apoi, pentru a calma mancarimea, aplica o crema sau un unguent impotrriva iritatiei pielii. Mai poti aplica un cub de gheata, direct pe intepatura, pentru a calma senzatia de mancarime.Intepaturile de purici sunt foarte usor de recunoscut. De regula apar ca 3-5 pana la 10 pete mici, rosii, la distante apropiate. De regula, roseata si mancarimile provocate de intepaturile puricilor dispar in 5-10 zile. Pentru a diminua senzatia de mancarime poti aplica un unguent special pentru intepaturile de insecte.Plosnitele sunt intalnite in special in camerele de hotel, insa le poti “transporta” cu usurinta acasa. Reactiile la aceste insecte difera de la om la om. In timp ce anumite persoane nu simt nimic si nu se observa ciupiturile pe corp, altele dezolta reactii alergice ce se manifesta prin roseata, mancarimi si chiar durere. Dezinfecteaza rapid zona inflamata si aplica un unguent antiinflamator. Daca acestea persista, sau se inrautatesc mergi la medic.Intepaturile de paianjen pot fi recunoscute foarte usor: doua puncte mici, rosii, inconjurate de un cerc rosiatic. Acestea sunt insotite de senzatii de mancarime, arsura si chiar usturime. Dezinfecteaza zona si aplica un unguent antiinflamator.Intepaturile de capuse sunt cele mai periculoase. Aceste insecte pot transmite boli grave, printre care boala Lyme sau menigoencefalita. De regula muscatura de capusa nu provoaca niciun simptom. Exista insa persoane alergice care pot simti senzatii de durere, umflatura in locul afectat, eruptie, senzatie de arsura sau chiar dificultate respiratorie.Intepaturile de furnica sunt de cele mai multe ori extrem de dureroase, pe moment. Dupa ce indepartezi furnica va persista o senzatie de mancarime si usturime, insotita de iritatie pielii si inflamatie. Furnicile rosu-brun sau brun inchis se ataseaza de tegumentul uman prin mandibule puternice si isi rotesc corpul in jurul capului in timp ce injecteaza repetat venin printr-un ac situat posterior. Reactia initiala eritemato-papuloasa, insotita de senzatie de arsura si prurit, cedeaza in aproximativ 30 de minute si in 24 de ore apare o pustula. Pustulele ulcereaza in urmatoarele 48 de ore si ulterior se vindeca in 7-10 zile, daca nu se infecteaza secundar. Daca simptomele nu trec de la sine, aplica un unguent cu cortizon sau mergi de urgenta la medic.Intepaturile de viespe si albina sunt infensive pentru persoanele cele mai multe persoane. Intepatura de albina sau viespe este dureroasa la inceput. Aceasta este insotita de arsuri, mancarimi si inrosirea pielii. De regula simptomele dispar in cateva ore.In cazuri rare, sau in cazul in care victima este intepata de numeroase viespi ori albine, pot aparea reactii alergice severe (soc anafilactic). Acestea trebuie transportate de urgenta la spital, in caz contrar o intepatura de albina sau viespe le poate fi fatala. Prinele simptome ale socului anafilactic sunt: varsaturi, tulburari respiratorii, tremuraturi, accelerarea pulsului. Aceste persoane trebuie transportate de urgenta la medic, in caz contrar intepaturile pot provoca decesul. De cele mai multe ori, dupa intepatura de albina sau viespe, acum acesteia ramana infipt in piele. Acesta trebuie indepartat iar locul respectiv trebuie spalat cu apa si sapun, apoi dezinfectat prin aplicarea unei comprese cu alcool mentolat, alcool salicilat, otet sau comprese simple cu apa rece si gheata.