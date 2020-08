In ceea ce priveste, psihologii au observat ca oamenii nu sunt foarte diferiti. In general, cu totii isi fac griji legate de finante, relatii, infatisare, sanatate, evenimente viitoare si sine. Multe persoane se lasa consumate de aceste ganduri negre, in vreme ce altii pur si simplu nu le baga in seama. Cum de unii reusesc sa-si pastreze buna dispozitie in vreme ce altii se lasa zdrobiti de griji? Iata 8 griji care iti ruineaza viata si cum sa scapi de ele.Cum sa scapi de ele: vorbeste cu partenerul de viata sau cu un prieten in care ai incredere despre situatia ta financiara. In acest fel vei avea o situatie mai clara a problemelor legate de bani si, prin urmare, vei gasi mai usor o solutie.Cum sa scapi de ele:a) Concencentreaza-te pe abundenta. Este credinta potrivit careia belsugul se afla pretutindeni iar colaborarea creste sansele de succes ale tuturor.b) In ceea ce priveste cariera, in fiecare dimineata scrie 3 pasi care te pot aduce mai aproape de evolutia pe care ti-o doresti. Apoi programeaza acesti pasi. Poate ti se va parea ciudat insa: „daca nu planifici nu lucru el nu exista”?Cum sa scapi de grija: Conceptul amanarii gratificarii este cheia aici. Daca vrei o vacanta intr-o statiune de lux, atunci foarte bine. Doar asigura-te ca faci cateva ore suplimentare si sa castigi mai multi bani cu cateva luni inainte sa mergi in concediu.