8 semne clare care arata ca ai probleme cu tiroida. Sunt simptome banale

Foarte multe persoane sufera de o disfunctie tiroidiana, iar medicii specialisti spun ca multe dintre acestea nu isi dau seama ca tiroida lor functioneaza defectuos.Iata cateva semne banale care pot indica ca ai probleme cu tiroida:1. Hipotiroidismul duce la uscarea pielii, determinând-o să pară groasă si invelita parca intr-o textura ciudata.2. Creșterea părului depinde de funcționarea corectă a glandei tiroide. Schimbările la nivelul hormonului produs de glanda tiroidă pot duce la modificări ale creșterii părului. Producția excesivă a hormonului poate determina părul să devină subțire peste scalp, în timp ce subproducția hormonului poate duce la pierderea părului.3. Hormonii tiroidieni joacă un rol esential în reglarea mișcării intestinului. O glanda tiroida subactiva poate provoca constipație, în timp ce o tiroidă hiperactivă poate avea ca rezultat mișcări frecvente ale intestinului.4. Dacă te-ai simtit anxios si foarte agitat in ultima vreme, există o șansă ca glanda tiroidă să acționeze in acest sens. Supraproducția hormonilor tiroidieni are ca rezultat o mai mare stimulare a creierului, determinând pacienții să se simtă nervosi sau anxiosi. Subproducția hormonului are efectul opus, face ca pacientul să se simtă deprimat și obosit.5. Glanda tiroidă este ca un termostat pentru corpul nostru în sensul că reglează temperatura corpului. În cazul în care producția de hormoni este îmbogățită, crește neobișnuit metabolismul organismului, determinând oamenii sa simta o caldura imensa in corp si sa transpire foarte mult. Dacă există insa o deficiență a hormonului tiroidian în organism, pacientul ar putea fi predispus la temperaturi scăzute ale corpului și intoleranță la frig.6. Hormonii tiroidieni sunt responsabili pentru reglarea metabolismului organismului. Producția mai slabă decât cea normală a hormonului poate scădea semnificativ metabolismul și abilitățile de ardere a caloriilor organismului, ceea ce va duce la o crestere in greutate, în timp ce secreția excesivă va duce brusc la o scadere in greutate.7. Atât supraproducția, cât și subproducția hormonului tiroidian pot duce la mărirea glandei tiroide, cauzând umflarea gâtului.8. Subsecreția de hormon tiroidian poate provoca inima să bată încet, în timp ce hipertiroidismul provoacă un ritm rapid al inimii.