8 SUPER-ALIMENTE pentru cresterea ENERGIEI. Iata cum sa le folosesti!

Iata 8 super-alimente pentru cresterea energiei. Si cum le poti folosi!Maca vine tocmai din inaltii munti din Peru si este folosita in mod traditional atat ca aliment, cat si ca medicament. Radacina asemanatoare ridichiei este uscata si macinata pana se obtina opudra care are gust de caramel. O poti gasi in magazinele specializate, dar si in online. Sunt trei varietati de pudra maca: galbena, neagra si rosie, fiecare cu proprietatile sale. Dintre toate, cea mai sanatoasa (si populara) este considerate pudra maca galbena.Acest aliment minune contine proteine, calciu, magneziu, potasiu, vitamina C, dar si alte vitamine si minerale esentiale. Pudra maca spoeste nivelul de energie, insa nu este un stimulant(precum cofeina), deci nu da stari de anxietate sau neliniste. Maca are proprietati adaptogene, ceea ce inseamna ca se adapteaza la ceea ce corpul tau are nevoie si echilibreaza situatia, inclusiv in ceea ce priveste hormonii. Specialistii spun ca pudra maca reduce bufeurile si simptomele sindromului premenstrual.Nu ar fi de ocolit nici proprietatile afrodisiace si de crestere a fertilitatii. Studiile au aratat ca pudra neagra maca sporeste numarul de spermatozoizi si protejeaza impotriva cancerului deprostata.Gratie starii de pudra si a aromei minunate, este foarte usor de inclus in dieta. Poti sa o adaugi in laptele de cocos sau in cafea. Poti sa o folosesti cand prepari granola, smoothie-uri, aluat deprajituri. Optiunile sunt, practic, nelimitate. Poti incepe cu un sfert de lingurita la doua zile, apoi sa cresti la jumatate de lingurita, o data la doua zile, pana ajungi la 1-2 lingurite pe zi. In acest fel dai voie sistemului digestive sa se obisnuiasca. Atentie! NU consuma maca inainte de culcare pentru ca poate avea efecte stimulatoare.Desi i se spuna alga verde-albastra, spirulina este o bacterie care traieste in apele sarate (si in unele ape dulci). Ea se consuma in Africa si Mexic de acum sute de ani. Dupa ce este recoltata,spirulina se usuca prin inghetare si se trasforma in pudra minune pe care o cunoastem cu totii.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.