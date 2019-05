Vei afla in continuare 8 trucuri simple care iti vor face viata mai frumoasa si mai sanatoasa.Daca suferi de migrene si vrei sa le pui capat fara sa iei medicamente, atunci sucul de struguri este aliatul tau. Migrenele vin dintr-un dezechilibru al substantelor chimice din creier. Sucul de struguri este bogat in vitaminele C, A, B2, care vor echilibra nivelul substantelor chimice din creier si vor preveni migrenele.Parul sanatos si stralucitor este rezultatul unei diete corespunzatoare. Somonul este bogat in vitamina D si acizi grasi omega3 care vor mentine parul si scalpul hidratate. Cu cat mananci mai mult somon, cu atat vei avea parul mai sanatos. Acizii grasi lubrifiaza scalpul, curata foliculii de par, reduc inflamatia si trateza matreaza, reduce uscaciunea parului, prevenind ruperea firelor de par.Este binecunoscut faptul ca apa cu lamaie este buna pentru sanatate. Nu e la fel de savuroasa precum sucul de portocale sau un suc energizant, dar te ajuta sa dai jos rapid kilograme in plus. Nu mai trebuie decat sa adaugi decat putina sare si ai facut o bautura detoxifianta care incurajeaza tranzitul intestinal si scade pofta de mancare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.