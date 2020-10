9 din 10 pacienti vindecati de COVID-19 se confrunta cu efecte secundare

La sondaj au participat 965 de pacienti vindecati de COVID-19, 879 de persoane, echivalentul a 91,1%, care au raspuns ca au suferit cel putin un efect advers in urma bolii, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Kwon Jun-wook, un oficial in cadrul Agentiei Coreene pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (KDCA).Oboseala a fost cel mai frecvent efect secundar, intalnit la 26,2% dintre participanti, urmat de dificultate in concentrare, manifestata la 24,6%, a spus Kwon.Alte simptome au inclus efecte secundare psihologice sau mintale, precum si pierderea gustului si a mirosului.Kim Shin-woo, profesor de medicina interna la Facultatea de Medicina a Universitatii Nationale Kyungpook din Daegu, a discutat cu 5.762 de pacienti vindecati din Coreea de Sud si 16,7% dintre acestia au participat la sondaj, a spus Kwon. Desi cercetarea a fost realizata online intr-o prima etapa, Kim Shin-woo, cercetatorul principal, a precizat ca va publica in curand studiul insotit de o analiza detaliata.In Coreea de Sud au fost inregistrate 38 de noi cazuri de infectare luni pana la miezul noptii, in cea de-a cincea zi cu bilant de ordinul zecilor, totalul pe plan national ajungand la 23.699 de cazuri si 407 decese.