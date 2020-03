9 modalitati sa mergi mai departe in viata

Cand se intampla asta trebuie sa stii ca nu conteaza cat de tare poti lovi tu, ci cat poti indura si, in acelasi timp, sa gasesti forta de a merge mai departe. Important este ca tu sa continui sa mergi inainte in ciuda tuturor obstacolelor aparute in cale. Ce faci tu cand te confrunti cu probleme grele? Ramai la pamant? Sau, gasesti forta undeva in tine, te ridici si cu curaj mergi mai departe? Iata 9modalitati de a depasi toate obstacolele atunci cand te afli in situatia de a abandona sau de a te ridica si continua sa lupti.Lasa regretele si greselile in trecut. Nu te-au definit niciodata si nu trebuie s-o faca nici acum. Cand traiesti in trecut, te blochezi si esti incapabil sa mergi mai departe. Toti oamenii gresesc, indiferent ca este vorba de job, prieteni sau relatii. Consecintele alegerilor neinspirate pot fi destul de dramatice. Tu trebuie sa inveti cum sa lasi aceste experiente in urma si sa incepi sa traiesti in prezent. Iarta-te si mergi mai departe.Sa inveti din greseli si sa ai regrete sunt doua lucruri diferite. Regretul este o emotie; un sentiment de dezamagire insotit de putina rusine sau vinovatie. Insa atunci cand analizezi circumstantele si iti dai seama ce a mers prost atunci afli informatii foarte pretioase. Aceasta trecere in revista iti permite sa evaluezi ce a functionat, ce nu a functionat si mai ales de ce nu a mers. De obicei, atunci cand faci un pas in spate privesti lucrurile mult mai obiectiv ceea ce iti permite sa faci alegeri mai bune pentru a putea merge mai departe.Nu esti singur. Poate ca uneori te simti astfel, insa sunt o multime de oameni care ti-ar intinde o mana de ajutor daca ai cere-o. Nu trebuie decat sa ceri. Te pot ajuta colegii de munca, prietenii, vecinii etc. Adesea oamenii se tem sa ceara ajutor intrucat nu cred ca merita sa fie ajutati. Insa un mic ajutor te poate scoate din pasa proasta, sa te puna pe picioare si, astfel, sa poti merge maideparte.Indiferent care sunt scopurile, visele sau dorintele tale meriti sa le atingi. Cu cat de apropii mai mult de ele, cu atat mai rapid, inamicul sufletului tau incepe sa picure indoiala in mintea ta, spunandu-ti ca nu esti suficient de merituos pentru a le avea. Inlocuieste aceste ganduri care te limiteaza cu altele adevarate – meriti sa ai tot ce inima ta doreste si nu te opri din drum pana nu capeti lucrurile dupa care tanjesti.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.