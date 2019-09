9 remedii naturale pentru dureri de spate

Orele lungi petrecute cu bebelusul in brate, zecile de dati cand il ridici in brate, zecile de ocazii cand te apleci sa-l pui sau sa-l iei din patut (si acum patuturile sunt tot mai aproape de podea, ceea ce adauga presiune asupra coloanei tale)… Toate acestea ajung sa-ti afecteze coloana, iar faptul ca cel mic devine tot mai greu tinde sa agraveze problema. Exista lucruri pe care le poti face ca sa previi problemele cu coloana.Cum ar fi sa te apleci pe vine ca sa-l iei sau sa-l lasi jos. Sa cobori marginea patutului ca sa-l asezi pe cel mic la culcare sau sa-l iei in brate, sa faci gimnastica pentru intarirea muschilor spatelui, sa-l plimbi cu caruciorul sau in spate, in rucsac sau pe umeri, sa te asezi pe covor, langa el, cand vrea sa va jucati, etc.Insa daca ai ajuns deja in situatia de a avea dureri de spate, iata de la expertii Prevention.com cateva remedii usoare, ne-medicamentoase, care sa iti mai aline suferinta sau chiar sa ti-o alungede tot.Contrar ideii ca daca te doare spatele trebuie sa zaci in pat, un studiu facut de Universitatea din Texasa aratat ca pacientii care au facut miscare si-au revenit mult mai repede decat cei care nu s-au miscat din pat. Asadar, dupa o zi – doua de stat la orizontala (atat cat iti permite copilul) incepe sa faci exercitii cardio usoare. Ia in calcul plimbatul, mersul pe bicicleta medicala sau inotul. Exercitiile cardio maresc fluxul sanguin din zona dureroasa si ajuta astfel la vindecare. Incepe usurel si treptat – treptat, incearca sa revii la programul tau normal. Ai grija sa te opresti cand simti ca incepe iar sa doara spatele sau se acutizeaza durerea.Cea mai buna metoda sa diminuezi substantial o durere de spate acuta, survenita brusc, e sa pui gheata pe zona cu pricina in cel mai scurt timp (1 – 2 ore de la declansarea durerii). Gheata va reduce inflamatia, insa nu o pune direct pe piele, ci infasoar-o intr-un prosop si astfel poti sa si masezi zona cu prosopul plin cu gheata. Tine gheata acolo cate 15 minute la fiecare ora.Dupa o zi sau doua de folosire a ghetii, treci la folosirea caldurii ca sa-ti alini durerea. O data inflamatia eliminata de gheata, caldura va ajuta la relaxarea msuchilor. Un studiu pe 30 de pacienti cu dureri lombare a aratat ca cei care au aplicat comprese fierbinti pe zona dureroasa si au luat si medicamente analgezice s-au simtit mult mai bine decat cei care au luat doar calmantele. Ia un prosop moale, baga-l in apa fierbinte, stoarce-l, impatureste-l si netezeste-l bine ca sa nu faca deloc cute, inveleste-l in folie de plastic si pune peste el o perna electrica reglata pe nivel mediu.Intinde-te pe burta si pune aceasta compresa fierbinte pe locul dureros. Daca nu ai perna electrica, un sal de lana infasurat bine are aproape acelasi efect. Sau aseaza-te pe jos si sprijina-te de calorifer cu zona dureroasa. O alta metoda eficienta este sa faci o lunga baie fierbinte sau un dus fierbinte cu presiune maxima. Deoarece apa iti va face si masaj in zona cu probleme.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.