A aparut Deltacron, o noua varianta a coronavirusului. Tulpina a fost descoperita in Cipru

Noua tulpina a fost descoperita in Cirpu, de catre Leondios Kostrikis, profesor de ştiinţe biologice la Universitatea din Cipru. Pana acum au fost descoperite 25 de cazuri cu aceasta varianta noua.„Vom vedea în viitor dacă tulpina este mai patologică sau mai contagioasă sau dacă va prevala” împotriva celor două tulpini dominante, Delta şi Omicron, a spus Kostrikis, vineri, într-un interviu pentru Sigma TV. El crede că Omicron va depăşi şi Deltacronul.

