Accent Prime - laserul care "ucide" in timp record orice tip de celulita!

Folosind puterea tehnologiilor combinate, Accent Prime este o platformă non-invazivă, de ultimă generație, care oferă tratamente personalizate pentru conturarea feței și a corpului, strângerea pielii, reducerea celulitei, întinerirea pielii prin reconturare - cu rezultate vizibile imediat, fiabile și durabile. Vârf de lance pe piața mondială de gen, Accent Prime ajunge în clinicile de specialitate din România, Skinmed Clinic fiind prima clinică din București care oferă clienților această tehnologie-minune.Grație UltraSpeed, o placă aplicatoare de mari dimensiuni, timpul de tratament se reduce semnificativ prin dublarea vitezei de conturare – ceea ce dura cca 1 h pentru o zona se reduce la aproximativ 20-30 de minute.Introdusă pe piața internațională în martie 2016, această platformă inovatoare marca Alma Lasers, un inovator global de soluții cu laser, surprinde prin rezultatele uimitoare atat specialiștii, cat și pacienții. Platforma combină cele mai avansate inovații în ultrasunete și tehnologiile de frecvență radio Unipolar ™ pentru a oferi rapid, eficient, foarte personalizat tratamente cu rezultate spectaculoase și de lungă durată pentru toate tipurile de piele.Aplicatorul UltraSpeed ​​folosește ultrasunete de nouă generație, emițand unde ultrasonice ghidate prin profiluri concentrice pentru încălzirea țesutului țintă. Energia ultrasunetelor este distribuită omogen pe toată zona de tratament, perturbând în mod eficient celulele grase încăpățânate.În plus, platforma include trei noi aplicatoare staționare de mare putere, Tune Large, Tune Face și Tune Periorbital. Acești aplicatori utilizează un mecanism de vid la rece pentru a maximiza eficiența tratamentului. Combinația unică de energie RF Unipolar ™, vid și contact, răcirea produce rezultate mai puternice în doar câteva sesiuni rapide. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie în cadrul Skinmed Clinic, mizează pe Accent Prime ca fiind fără concurență: “Accent Prime a schimbat paradigma, permițând practicienilor să ofere soluția ideală pentru toate tipurile de piele, cu rezultate superioare, fără precedent, dovedite clinic. Ca de fiecare dată, pentru clinica mea aleg tot ce e mai bun pentru pacienții/clienții mei”.Singurul sistem care combină ultrasunetele și tehnologiile RF obține rezultate superioare celor ale oricărei tehnologii. Folosind puterea tehnologiilor combinate, Accent Prime oferă tratamente personalizate pentru conturarea feței și a corpului, strângerea pielii, reducerea celulitei, întinerirea pielii care vă dezvăluie contururile de frumusețe naturale - cu rezultate vizibile, fiabile și de durată. Aplicatorul de RF are aplicații asupra celulitei, reducerea circumferinței, întinderea pielii, îmbunătățirea laxității pielii, drenaj limfatic. Acesta are cea mai mare putere de pe piață ( pană la 300W), are o distribuție variabilă a energiei la diferite niveluri de adâncime, transmite 40.46 MHz până la 20 mm adâncime, este un proces unipolar (printr-un singur electrod), mărește și menține temperatura pielii la 42-48 grade C, fără a-i produce pacientului disconfort.Tehnologia brevetată Alma Unipolar permite încălzirea focalizată, sigură și profundă a țesuturilor la diferite adâncimi ale pielii. Cu un control al adâncimii variabil, practicienii au flexibilitatea și precizia de a trata zona țintă pentru rezultate optime.Accent Prime prezintă o combinație brevetată de tehnologie cu ultrasunete, unde longitudinale și transversale. Această undă se numește undă de forfecare, care permite să vizeze selectiv celulele adipoase, lăsând în același timp țesutul înconjurător nevătămat. Vibrațiile undei de forfecare perturbă membranele celulelor adipoase, ducând la descompunerea treptată și eliberarea grăsimii stocate. Celulele adipoase deteriorate sunt apoi eliminate din organism prin sistemul limfatic.Microplasma ™Folosind o tehnologie unică de microplasmă, modulul Accent Prime Pixel RF ™ oferă un tratament de refacere a pielii, atât prin ablarea, cât și prin încălzirea pielii. Prin perforarea controlată și livrarea de energie focalizată, Pixel RF tratează zona afectată lăsând intacte țesuturile sănătoase din jur.Multe femei observă că în timp pielea de pe față își pierde elasticitatea și fermitatea. Vorbim despre acea față lăsată pe care nicio femeie nu și-o doreste, despre acea bărbie dublă, inestetică. Primul lucru pe care îl vezi când te uiți în oglindă este fața ta. Accent Prime îți readuce zâmbetul pe față!Accent Prime ™ funcționează pe o plasă de fibre de colagen, mobilizându-le în acțiune astfel încât pielea să-și recapete elasticitatea și forma. De asemenea, are capacitatea de a reduce în mod semnificativ grăsimea. Rezultatele te vor face să zâmbești.La nivel facia putem vorbi astfel de intinerirea și strângerea pielii (laxitate, riduri, linii fine)Conturarea feței și a gâtului (modelarea submentoniera)Revitalizarea pielii și descuamareaCicatrici și cicatrici împotriva acneeiAccent Prime este campion și la reconturarea corpului, strângerea pielii și înlăturarea vergeturilor. Cu el putem trata:- Brațe și spate- Reducerea circumferențială (abdomen, picioare, coapse, șolduri, fese, genunchi etc.)Accent Prime este sigur și eficient, fără efecte secundare sau perioade de nefuncționare. Puteți reveni la activitățile dvs. normale imediat după tratament.Tratamentele cu Accent Prime sunt sigure și eficiente pentru toate tipurile de piele (I-VI), precum și pentru zonele subțiri și delicate ale feței, gâtului și decolteului.Accent Prime oferă o tehnologie brevetată cu ultrasunete la rece, care vizează selectiv celulele adipoase, lăsând în același timp țesutul înconjurător nevătămat. Vibrațiile undelor transversale perturbă membranele celulelor adipoase, ducând la descompunerea treptată și eliberarea grăsimii stocate. Celulele adipoase deteriorate sunt apoi eliminate din organism prin sistemul limfatic.Încălzirea treptată și sistemul de răcire integrat previn durerea și il fac un tratament confortabil. Nu există perioade de nefuncționare. Pacienții pot reveni la activitățile lor normale după tratament.Ei bine, în funcție de indicația pe care doriți să o tratați, vă recomandăm 4-6 sesiuni, dar rezultatul poate fi văzut încă de la cea de-a doua sesiune.Acest lucru depinde de indicație, de zona de tratament și de profilul individual al pacientului. Tratamentul poate dura între 20 și 60 de minute.• Durere somatică nediagnosticată• Cancer de orice tip sau istoric al unui cancer• Tuberculoză activă• Psoriazis• Circulație deficitară• Infecție• Sarcină (incluzând procedura IVF) și alăptare• Stimulator cardiac• Tromboflebită• Sângerare necontrolată sau medicamentație pentru subțierea sângelui (Coumadin)• Boli ale organelor de reproducere• Boli de inimă (CAD, CHF, Post-Infarct Miocardic, etc.)• Hernia peretelui abdominal• Diabet• Hepatită• Hipertensiune arterială sistemică (presiune sistolică>140mm/Hg și presiune diastolică >95mm/Hg• Glaucom• Sarcină sau procedura IVF• Condiții cronice ale pieii/ piele iritată (ex. Urticarie)• Istoric al unei tumori maligne de piele• Flebită și coagularea sângelui (referitor la hematologie)• Istoric de cancer• Terapie hormonală actuală sau istoria unei tumori maligne de piele• Colagen activ sau boală vasculară• Utilizarea recentă (mai puțin de 6 luni) a Isotretinoin ((Accutane)• Stimulator cardiac implantabil sau defibrilator automat/ defibrilator (cardiac) electric ((AICD)• Boală sau tulburare autoimună anterioară sau actuală• Implanturi dentare protetice metalice mari• Boli multisistemice (diabet, hipertensiune).Pentru programari, puteti suna la: 0786356361SKINMED® ClinicPiața Alba Iulia Nr. 2, Tronson I, Bl. I1, sector 3, Bucurestioffice@skinmed.ro