Aceasta femeie are 53 de ani, dar arata de 30 de ani. Ce aliment i-a adus tineretea vesnica

Ea locuieste in prezent în Leeds, Anglia, are un fiu de 21 de ani, iar tânărul este mândru să se plimbe pe braț pentru că arată ca prietena lui. Pamela afirmă că este foarte recunoscătoare vieții pentru tinerețea ei veșnică si a impartasit tuturor femeilor secretele ei prin care a reusit sa isi mentina pielea netedă și fermă ca o fată de 20 de ani."Sunt o iubitoare de ulei de nucă de cocos și îl folosesc pentru gătit, il adaug în cafeaua mea, il folosesc pentru a elimina machiajul, ca loțiune de corp și ca tratament pentru păr, la fel cum mama m-a învățat când eram mica". Hidratarea este vitală pentru a avea o piele tânără și frumoasă.Pamela isi unge corpul cu ulei de nucă de cocos de două ori pe zi și spune că acest obicei îi face pielea să se simtă atât de moale si de catifelata. De asemenea, recomandă folosirea gelului de duș fără parabeni (deoarece nu conține toxine) și subliniază că pentru a fi ca ea, trebuie sa faci o baie pe săptămână cu săruri de Himalaya.Pamela împărtășește faptul că folosește creme protectoare de soare cu proprietăți hidratante și uleiuri esențiale. Și ca multe femei, utilizeazacreme anti-îmbătrânire în jurul ochilor și aplica o mască de curățare o dată pe săptămână."După 10 minute în saună, îmi place să fac un duș de apă cu rece pentru că mă trezește și îmi tonifica pielea".Deși Pamela admite că nu este obsedată de exercitiile fizice, face un antrenament complet o dată pe săptămână, participă la o sesiune de fitness-yoga și merge la saună.Pamela s-a născut în Asia de Sud, astfel încât 80% din produsele alimentare sănătoase care se pregătesc sunt legume și proteine, în special somon, care este una dintre favoritele ei; în plus, ea adauga in mancare ghimbir, chimen, nucă de cocos, nuci și fructe de pădure. După fiecare masă, Pamela bea un pahar de apă de cocos, ceea ce o ajută să mențină întotdeauna fierul în dieta ei, deoarece la vârsta ei este foarte important.În general, la amiază, Pamela mănâncă o salată pe care o pregătește cu spanac, varză, castraveți, roșii, măsline, ardei roșu, avocado, fasole și varză. O condimenteaza cu busuioc proaspăt și coriandru. Pentru cină gateste pui, pește sau o tocană de miel cu un "munte" de legume variate. Ea nu bea niciodată cafea și preferă ca o gustare migdale și țelină proaspătă. Bea apă cu lămâie toată ziua.

