Acesta este alimentul care te face mai fericit

Altele in schimb au efecte asupra starilor noastre si ne ajuta sa fim binedispusi si fericiti. Potrivit cercetarilor, nuca de cocos are cel mai puternic efect in acest sens.Este bogată în acizi grași care contribuie la menținerea sănătății creierului și îmbunătățesc starea de spirit. Nuca de cocos poate fi consumată atât în dulciuri, sub formă de fulgi, cât și în salate sau ca atare. Alte alimente care ne induc o stare de bine sunt ciocolata neagră, ouăle, roșiile și mierea.