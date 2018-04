Adevarul pe care nu ti l-a spus nimeni despre urzici. NU le mai consuma daca suferi de aceste boli

Ele nu trebuie consumate de catre persoanele care au probleme cardiovasculare, deoarece consumate in cantitati mari pot duce la marirea coagularii sangelui.Urzicile nu sunt recomandate persoanelor cu hipertensiune, aterioscleroza, polipi, adenom testicular, la hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. La varstnici poate agrava tromboflebita. Din cauza actiunii lor diuretice, urzicile pot cauza un dezechilibru electrolitic. Cei care consuma in mod repetat urzici trebuie sa aiba grija ca in dieta lor zilnica au introdus destul potasiu. Urzicile nu sunt recomandate nici femeilor insarcinate, deoarece pot produce contractii ale uterului.