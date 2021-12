Affidea anunta un nou parteneriat strategic cu lantul de farmacii Help Net

accesa gratuit

www.helpnet.ro

- Pacientii Affidea Hiperdia, 10% reducere in farmaciile Help Net.- Pacientii Help Net pot, pana la 31.12.2021, un pachet de analize (colesterol, glicemie) in clinicile Affidea Hiperdia Romania.- Speranta de viata in Romania este de 75,3 ani, in timp ce media in UE este de 80,8 ani. Parteneriatul celor doua companii este un prim pas al unui amplu proiect de constientizare a importantei medicinei preventive si a tratamentelor de ultima generatie.Bucuresti, 9 decembrie 2021 –declara Razvan Predica, Country Manager Affidea Hiperdia Romania.Parteneriatul celor doua companii este doar un prim pas al unui amplu proiect de constientizare a importantei medicinei preventive si a tratamentelor de ultima generatie.precizeaza Sebastian Ring, Managing Director Help Net / Farmexim.Educatia si preventia reprezinta obiective importante pentru cele doua companii si pentru anul viitor, Affidea Romania deruland deja programe de constientizare si educare a publicului, iar Farmaciile Help Net avand un lung istoric de campanii de preventie si informare dedicate pacientilor.completeaza oficialul Affidea Hiperdia Romania.Infiintata in 1998, compania Help Net Farma opereaza unul dintre cele mai mari lanturi farmaceutice din Romania. Help Net se afla in top 3 lanturi de farmacii din Romania, cu peste 400 de unitati deschise la nivel national si aproximativ 2500 de angajati.Din 2018, farmaciile Help Net si distribuitorul de medicamente Farmexim fac parte din concernul german PHOENIX group, lider european in servicii integrate de sanatate. PHOENIX group are o prezenta activa in 26 de tari, peste 39.000 de angajati, o retea de 161 de centre de distributie si 2.800 de farmacii in 14 tari europene.Affidea Romania face parte din Grupul Affidea, unul dintre liderii europeni in servicii de diagnostic imagistic de inalta performanta, ambulatoriu si tratament al cancerului.Affidea Romania pune la dispozitia pacientilor o gama extinsa de servicii medicale: consultatii de specialitate, analize de laborator, imagistica medicala de inalta performanta. In anul 2017, Grupul Affidea a achizitionat toate centrele Hiperdia din Romania, care au fost ulterior modernizate si dotate cu echipamente medicale de ultima generatie.Grupul Affidea furnizeaza, la nivel european, servicii medicale prin cele peste 308 centre de diagnostic imagistic de inalta performanta, laboratoare de analize medicale si centre de tratament al cancerului, folosind tehnologii medicale de ultima generatie la nivel mondial.Astazi, Grupul Affidea opereaza in 15 tari: Polonia, Ungaria, Romania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Grecia, Italia, Turcia, Republica Ceha, Portugalia, Spania, Irlanda, UK, Elvetia si Lituania.