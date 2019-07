Ai alergie la ambrozie sau astm? Iata cum sa scapi de tusea sacaitoare cu tehnica Buteyko

Alergia la ambrozie se manifesta diferit de la un om la altul, insa majoritatea simptomelor corespund. Acestea sunt stranut frecvent, manarimi de nas/ochi, secretii nazale abundente, ochi rosii. Cine sufera de alergie la ambrozie se confrunta si cu manifestari de astm. Adica vor avea dificultati in respiratie, respiratie suieratoare si tuse sacaitoare.Persoanele care au alergie la ambrozie sau astm stiu cat de greu le este sa doarma noaptea, atunci cand episoadele de tuse se intetesc. Tehnica Buteyko ar trebui incercata de catre toti cei care se confrunta cu alergia la ambrozie, astm sau tuse seaca. Cei peste 40 de ani de experienta a medicilor din fosta URSS si Rusia contemporana o recomanda pe deplin. Tehnica Buteyko a fost folosita in cazul pacientilor suferinzi de astm, emfizem, boala pulmonara obstructivacronica, fibroza chistica.Tusea apare atunci cand respiri de 3-5ori mai repede decat este nevoie in mod normal. Acest fenomen poarta numele de hiperventilare. Cu cat respire mai des, cu atat mai putin oxigen se duce spre inima, creier si celelalte organe.Ca sa opresti tusea pe timpul noptii, in primul rand trebuie sa mergi la culcare fix cand iti este somn. Nu mai devreme, nu mai tarziu.Inainte de a adormi, respira prin nas. Evita sa dormi pe spate.Chiar data iti vine sa tusesti, trebuie sa-ti relaxezi muschii. De aceea este indicat sa te asezi pe burta sau pe partea stanga.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.