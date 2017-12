Ai ficatul gras? Iata 5 ceaiuri eficiente care tin boala sub control

Daca suferi de aceasta afectiune, este important sa urmezi intotdeauna sfaturile si tratamentul primite de la medic. Trebuie sa ai grija, de asemenea, si la alimentatie, pentru ca medicul iti va spune ce este bine sa eviti si ce este indicat sa mananci. Oricum, cei care sufera de aceasta boala trebuie sa evite aliemntele grase si pe cele care contin zahar, unul dintre cei mai mari dusmani ai sanatatii. Cum steatoza hepatica este asociata, de multe ori, si cu obezitatea, este importan ca persoanele supraponderale sa urmeze si un regim de slabit.Poti, de asemenea, sa consumi si cateva ceaiuri care ajuta in cazul in care suferi de aceasta afectiune. Iata care sunt:Ceai de anghinareAnghinarea este o planta utila celor care au steatoza hepatica, pentru ca ajuta la reglarea nivelului glicemiei, dar si pentru ca ajuta la scaderea nivelului de colesterol rau din organismul uman. Este recomandat sa bei ceai de anghinare timp de o luna, cate doua-trei cani de ceai, in fiecare zi.Una dintre plantele cele mai eficiente pentru a ameliroa simptomele pacientilor care se confrunta cu diferite afectiuni hepatice este armurariul. Planta ajuta la regenerarea ficatului, stimuleaza eliminarea oxinelor din ficat si stimuleaza functiile ficatului. Ceaiul de bea de doua ori pe zi, in cura de doua saptamani. Efectele benefice ale armurariului se datoreaza silimarinei, un compus care intra in componenta acestei plante.Macesele contin vitamine, minerale, au proprietati tonice, antiinflamatoare si stimuleaza activitatea bilei si a ficatului. Pentru persoanele care sufera de ficat gras, ceaiul de macese poate sa fie de ajutor. Se bea cate o cana pe zi, timp de o luna, dupa care se ia pauza. In functie de rezultate, se poate relua cura.Un alt ceai eficient pentru cei care au steatoza hepatica este cel de papadie, planta cunoscuta pentru proprietatile sale detoxifiante.Si ceaiul verde imbunatateste capacitatea de functionare a ficatului, fiindu-ti de ajutor daca te confrunti cu seatoza hepatica non-alcoolica. Se pare ca ceaiul verde are acest efect datorita proprietatii de a ajuta la metabolizarea grasimilor grase.