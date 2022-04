Ai obiceiul sa iti trosnesti degetele? De ce ar trebui sa renunti imediat la acest obicei

Trosnirea degetelor poate fi un obicei relaxant atunci când nivelul nostru de stres este foarte ridicat. Deși nu s-a dovedit clar ca acest obicei poate provoca artrita reumatoidă, deoarece această afecțiune se datorează unor cauze autoimune, există două motive pentru care ar trebui să nu iti mai trosneti niciodata degetele.Articulațiile de sub degete, numite articulații metacarpofalangiene, sunt cele care trosnesc cu adevărat. Potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Board of Family Medicine (JABFM), trosnetele apar atunci când se sparg bulele de lichid sinovial, un lichid gros care lubrifiază și reduce frecarea în timpul mișcării articulațiilor.Gazele intraarticulare care se dizolvă în lichidul sinovial pot avea nevoie de 15-20 de minute pentru a se dispersa până când oasele articulației revin la poziția lor normală, motiv pentru care nu puteți pocni din degete de două ori la rând, ați observat asta?Unele dintre motivele pentru care ne pocnim din degete sunt pentru că ne place sunetul pe care îl scoatem, ne place senzația de tensiune care se eliberează, simțim că ne eliberează de stres/nervozitate sau pur și simplu pentru că ne-am făcut un obicei din asta.Deși acest obicei a fost asociat cu artrita reumatoidă, un articol publicat în National Center for Biotechnology Information arată că, până în prezent, nu au fost găsite studii care să dovedească acest lucru.Sistemul nostru imunitar ne ajută să protejăm organismul împotriva infecțiilor sau a bolilor, însă o reacție autoimună poate determina organismul să se atace pe sine - în cazul artritei, sistemul imunitar atacă țesutul sănătos al articulațiilor.Această afecțiune poate provoca simptome precum rigiditate articulară care se agravează în timp, dureri articulare, căldură la nivelul mâinilor, umflături la nivelul articulațiilor, descriu specialiștii de la Institutul Medical Mayo Clinic.Ceea ce se poate întâmpla dacă aveți obiceiul de a pocni din degete este să vă dislocați un deget, pentru că, deși articulațiile metacarpofalangiene sunt stabile, dacă aplicați suficientă presiune puteți afecta degetele mai slabe, cum ar fi arătătorul și degetul mic.