Ai probleme cu anemia? Iata 5 fructe bogate in fier

Organismul are nevoie de fier si pentru a crea anumiti hormoni si tesuturile conjunctive. In momentul in care apar carente in organism in ceea ce priveste fierul, pot aparea dezechilibre. Femeile insarcinata si persoanele vegetariene au nevoie de mai mult fier. Iata cateva fructe care au un continut bogat de fier:Pepene roșuPepenele rosu conține 0,69 de miligrame de fier în 300 grame. O singură felie de pepene îți oferă 3,8% din doza zilnică de fier. Cel mai ușor mod în care te poți bucura de beneficiile acestui fruct este de a-l mânca gol.PrunePrunele au numeroase beneficii pentru sanatate, in special pentru sistemul digestiv. Ele sunt, totodata, si o buna sursa de fier. O jumatate de cana de prune contine 0,81 de miligrame de fier. Dacă bei o cană cu suc de prune, vei consuma 3,02 miligrame de fier. Vei obține aproximativ 16,7% din doza zilnică de fier.Nuca de cocosO cană de nucă de cocos conține 1,94 de miligrame de fier, adică 11% din cantitatea recomandată de fier în fiecare zi.PiersiciPiersicile sunt o sursă de fier excelentă. O singură piersică are 0,38 de miligrame de fier.seamnă că o piersică de mărime medie îți va oferi 2,1% din doza zilnică.Coacaze și stafideO cana de coacaze contine 2,34 de miligrame de fier. Aceeași cantitate de stafide îți va oferi 1,36 de miligrame de fier.