Ai telefon mobil? Afla cum iti afecteaza creierul si metabolismul radiatiile telefonului mobil

Studii recente arata ca o convorbire telefonica de 50 de minute a afectat metabolizarea glucozei in regiunea creierului ce a stat langa antena telefonului mobil. Pentru a elimina acest efect este suficient sa folosim casti sau hands free si astfel evitam contactul direct alt telefonului cu capul. Studii anterioare arata ca o distanta de 30 de cm este suficienta pentru a ne feri radiatiile telefonului mobil.O atentie sporita ar trebui sa fie in cazul copiilor si adolescentilor, la acestia tesutul nervos este inca in dezvoltare. Ei vor fi supusi contactului cu telefoanele mobile pe tot parcursul vietii. Oamenii de stiinta care au condus studii epidemiologice in domeniu, nu au avut rezultate concludente care sa demonstreze cu siguranta legatura dintre celulare si tumori la creier. Autorii sustin ca este nevoie de alte cercetari pentru a evalua daca efectele mobilelor pot avea consecintegrave pe termen lung.Este adevarat ca e mai bine sa previi decat sa tratezi. Chiar daca efectele telefoanelor mobilelor nu sunt clare sau demonstrate 100% poti sa te aperi de radiatiile lor urmand cateva sfaturi foarte simple.Cand dormi, tine-l la cel putin 40 de centimetri de tine si in niciun caz nu sub perna.Apropie-l abia dupa ce a raspuns. Imediat dupa ce formezi numarul, telefonul emitele cele mai multe radiatii. Unele studii au aratat ca este mai bine sa tinem telefonul la urechea stanga pe timpul unei convorbiri.