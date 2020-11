Alimentatia, metoda eficienta pentru a combate simptomele endometriozei

Daca suferi de endometrioza, probabil ai primit din partea medicului numeroase recomandari de tratament pentru gestionarea crizelor dureroase. Alimentatia poate juca si ea un rol important in eliminarea neplacutelor simptome ale endometriozei. Sunt recomandate in special produsele alimentare care combat inflamatia din organism si cele care regleaza nivelul de estrogen, principalul hormon feminin, responsabil de aparitia si evolutia bolii. Dieta cu acțiune antiinflamatoare trebuie insa sa fie adoptata pe termen lung, sa devină parte a unui stil de viata sanatos.Una din zece femei sufera de endometrioza, potrivit endometriosis.org. Insa, abia in ultimii ani aceasta maladie, care poate afecta semnificativ viata de zi cu zi a pacientelor, a inceput sa fie mai bine controlata. Multe femei sunt diagnosticate corect dupa multi ani de dureri, pentru ca majoritatea simptomelor sunt comune cu cele ale altor boli.Unul dintre primele simptome care apar este durerea, mai mult sau mai putin puternica. Este provocata de contractiile uterine, in special in timpul menstruatiei, dar se poate manifesta si in afara acestei perioade, din cauza inflamatiei. Acest tip de durere nu se amelioreaza, de obicei, cu analgezice si antispastice clasice. Tratamentele traditionale in cazul endometriozei, bazate pe antiinflamatoare non-steroidiene, nu sunt lipsite de efecte secundare. Specialistii inca se lupta sa gaseasca un tratament definitiv care sa amelioreze durerea intensa resimtita de persoanele care sufera de endometrioza In ceea ce priveste tratamentele hormonale sintetice, acestea sunt prescrise pentru a incetini progresia endometriozei prin suprimarea menstruatiei.Alte simptome ale endometriozei, care pot varia de la o femeie la alta, sunt oboseala cronica, durerile de spate, cefaleea, hemoragiile si infertilitatea.Atunci cand organismul simte nevoia sa se apere, trimite semnale, precum senzatia de durere. In cazul endometriozei, anumite alimente amplifica semnalele de durere sub forma de inflamatie. Acesta este motivul pentru care multi specialisti recomanda o dieta antiinflamatorie ca parte a gestionarii simptomelor endometriozei.Aceasta dieta este bazata in principal pe produse de origine vegetala, carora li se adauga pestele.Astfel, din alimentatie nu trebuie sa lipseasca acizii grasi Omega-3, cu rol antiinflamator. Necesarul zilnic poate fi acoperit prin consumul a cel putin 30 de grame de oleaginoase, precum nuci, alune, migdale, o lingura de ulei vegetal de canepa sau 15 grame de seminte de chia. De doua ori pe saptamana se poate consuma peste gras, ca somonul, sardinele si macroul.Varza de Bruxelles, mazarea, sfecla, ceapa, morcovii, conopida, piersicile, merele, perele, ciresele, rodiile si portocalele se numara printre legumele si fructele recomandate in aceasta dieta.De asemenea, in ceea ce priveste lactatele, se recomanda cele de capra si de oaie.In schimb, pentru a combate inflamatia, se recomanda limitarea produselor care contin grasimi saturate. Acestea se gasesc in mod natural in produsele de origine animala, precum carnea rosie si pielea de pui, untul si produsele lactate de vaca, precum smantana, iaurtul, laptele si branzeturile.Uleiurile vegetale, precum cele din nuca de cocos si palmier, si dulciurile contin, de asemenea, grasimi saturate.Alimentele procesate contin aditivi, grasimi saturate, zaharuri rafinate si coloranti si nu ofera nutrientii potriviti pentru mentinerea sanatatii corpului. Printre acestea se numara mancarurile gata preparate, ca pizza, placintele, prajiturile si produsele de patiserie, dar si cele industriale, precum gemurile si cremele tartinabile.Desi se recomanda un consum crescut de produse vegetale, soia, indiferent daca este vorba despre sos, lapte sau boabe, nu este recomandata in caz de endometrioza, deoarece contine estrogen, care trebuie evitat.Pe de altă parte, cofeina poate juca un rol important in limitarea productiei de estrogen.Sursa foto: Pixabay