Alimente care inlocuiesc carnea. Ce sa mananci cand vrei sa renunti la carne

Iata doar cateva exemple de alimente care inlocuiesc carnea:Tofu contine 7 grame de proteine la fiecare 100 g. In plus, tofu este usor de pregatit si poate fi folosit in diferse feluri de mancare. Iata aici cateva exemple: Ciupercute la gratar de post, Salata cu tofuTempehul este un amestec din soia boabe care are gust de mix de seminte. 100 g de tempeh contine 11 grame de proteine. Tempehul trebuie gatit cel putin 20 de minute inainte de a-l consuma. El merge de minune in sandwich-uri.Boabele de linte sunt excelente la gust si foarte usor de preparat. Lintea contine 9 grame de proteine la fiecare 100 de grame. Sunt suficiente 30 de minute de fierbiere pentru ca lintea sa fie gata. Iata aici cateva retete delicioase cu linte: Supa crema de linte galbena, Tocanita de linte, Cosulete de linte cu guacamoleCu 4 g de proteine la fiecare 100 g de produs, quinoa este si ea pe lista alimentelor sanatoase pe care sa le consumi cand vrei sa renunti la carne. Ea poate fi substitute pentru paste sau orez si are un gust excelent in supe sau salate. Quinoa se pregateste asemanator cu orezul.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.