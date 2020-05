Alimente care reduc hormonul stresului. Sunt recomandate de Dr. Oz

Din fericire, poti tine sub controlul hormonul stresului cu o alimentatie corespunzatoare. Iata ce alimente recomanda Dr. Oz atunci cand esti stresat.Legumele cu frunze verzi contin foarte mult magneziu, iar acest mineral este binecunoscut pentru echilibrarea nivelului cortizolului din organism. Combina spanacul cu citrice pentru o salata bogata si in Vitamina C.Substanta din membrana acestora – numita fosfatidilserina – contracareaza efectele negative ale cortizolului. In plus, aceasta substanta calmeaza sistemul nervos si ajuta la un somn bun.Cand stresul te doboara, inlocuieste gustarile bogate in carbohidrati cu o varietate de citrice. Vitamina C din portocale si kiwi incetineste productia de cortizol. Combina portocale cu avocado si o lingura de ulei de masline. Vei reusi astfel, pe langa reducerea cortizolului, si sascazi acumularea de grasimi din jurul abdomenului, precum si inflamatiile.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.