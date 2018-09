Alimente care te ajuta sa nu mai transpiri

Unele alimente pot ajuta la controlarea transpiratiei. Pe de o parte, transpirația abundeta poate fi o dovadă că avem un exces de hrană, deoarece transpirăm ceea ce mâncăm. Pentru a echilibra reactiile organismului, solutia ar o dieta care sa contina legume, fructe, dar si foarte multa apa.În unele cazuri insa, excesul de hrană nu este problema, ci unele dintre alimentele pe care le includem în ea. Există alimente care ne fac să ne încălzim sau să transpirăm mai mult (indiferent dacă sunt calde sau reci), cum ar fi alcoolul sau condimentele picante.Există insa și alte alimente care, prin compoziția lor și felul in care contribuie in organism, ne pot ajuta să transpirăm mai puțin. Iata care sunt acestea:Acestea contin foarte multe fibre si numeroase vitamine, care reduc anxietatea si previn transpiratia.Schimbarea, de exemplu, a laptelui integral (care conține mai multă grăsime) cu laptele degresat ne poate ajuta să transpirăm mai puțin. Pe de o parte, pentru că în componentele sale există vitamine și calciu, care ajuta sa transpiri mai putin, dar consolideaza si oasele. În al doilea rând, deoarece nu conține anumite componente care fac corpul să muncească din greu pentru a le procesa.Acest produs are multe proprietăți care ajută la îmbunătățirea efectului de deodorant.Ai auzit de mii de ori: trebuie să bei apă în mod regulat pe tot parcursul zilei. Ajută la combaterea deshidratării, reglează temperatura corpului și transpirația. De aceea este bine sa ai întotdeauna o sticlă cu apă la îndemână si sa bei in cantitati mici pe parcursul zile.Mâncarea sănătoasă ajută să transpiram mai puțin. Fructele proaspete ne ajuta să fim hidratați și să ne regleăm temperatura corpului.Ca si fructele, legumele care pot fi consumate fără a fi nevoie sa le gatim sau sa le prajim au efecte deodorante și ne vor asigura prospețime, energie și apă.