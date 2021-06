Alimente interzise pe canicula. Ce nu este bine sa mananci sub nicio forma. Poti ajunge la spital

In perioadele caniculare este recomandat sa consumi alimente racoritoare, care sa te hidrateze. Specialistii atrag atentia ca exista si cateva produse pe care nu ar trebui sa le consumam niciodata pe canicula. Acestea pot duce la deshidratare sau alte probleme grave de sanatate. Iata care sunt acestea:Alimentele picante cresc brusc temperatura corpului, de aceea nu este recomandat sa le consumam in perioadele caniculare. Studiile au aratat ca atunci cand mancam picant, organismul suferă o creștere de scurtă durată a temperaturii și, deși reactia este doar temporară, organismul tau poate fi dat peste cap, mai ales ca orice grad conteaza tinand cont ca afara temperaturile trec uneori si de 40 de grade.In perioadele caniculare este recomandat si chiar foarte important sa consumi cat mai multa apa, pentru a preveni deshidratarea. De evitat sunt alimentele diuretice, deoarece acestea maresc pierderea de apa din corp. Printre acestea se numara cafeaua, ceaiul cu cofeină, băuturile acidulate îndulcite, alcoolul și băuturile energizante. Sunt și alte alimente care au același efect asupra corpului, precum mango, fenicul, anghinare și sparanghel pentru a preveni deshidratarea.In perioadele in care temperaturile cresc nu este indicat sa consumi nici alimente cu proteine. Pe canicula este bine sa nu consumi fripuri, burgeri, carnati sau mici. Proteinele nu trebuie eliminate cu totul din dietă, spun experții, ci doar reduse cantitativ pentru că foarte greu de digerat! Când organismul le digeră, creează căldură – un proces cunoscut sub numele de termogeneză.