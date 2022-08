Alimentele ce combat depresia si iti mentin starea de bine

Exista o legatura intre alimentatie si depresie. Desi nu exista niciun aliment specific care sa previna sau sa trateze depresia, o dieta sanatoasa te poate ajuta sa iti imbunatatesti starea de spirit.Oricare ar fi preferintele tale in materie de alimentatie, exista o varietate de optiuni care iti pot oferi beneficii pentru imbunatatirea starii de spirit. Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa iti schimbi complet obiceiurile alimentare si sa consumi doar aceste alimente, dar faptul de a fi constient care sunt alimentele ce au un impact asupra starii de spirit te poate ajuta sa gestionezi mai bine simptomele depresiei.In primul rand, daca te simti deprimat, este important sa discuti cu medicul tau, deoarece alimentele nu pot inlocui medicamentele. Insa, facand mici schimbari in alimentatie iti poti ajuta organismul sa se simta mai bine.Nutrientii din alimente sustin cresterea, bunastarea si regenerarea organismului. Fara vitamine, minerale, carbohidrati, proteine si grasimi sanatoase, corpul nostru nu poate functiona la capacitate maxima.Afla care sunt alimentele care iti pot imbunatati sanatatea fizica si mentala.Da, chiar daca nu esti fan, consumul de legume poate fi de mare ajutor pentru a-ti recapata starea de bine si vitalitatea. Unul dintre motive consta in faptul ca persoanele care se confrunta cu simptome depresive au un aport alimentar redus al acidului folic, substanta ce se regaseste in majoritatea legumelor.Folatul, fibrele si alte substante nutritive fac din legume - in special cele cu frunze verzi mai inchise la culoare - o alegere minunata atunci cand esti in cautarea unor alimente care sa te ajute sa imbunatatesti si sa-ti stabilizezi starea de spirit. Legumele cu frunze verzi sunt, de asemenea, surse bune de acid alfa-linolenic (ALA). ALA este unul dintre cele trei tipuri principale de acizi grasi omega-3, celelalte doua fiind DHA si EPA.Atunci cand iei in considerare consumul de legumele pentru a ajuta la cresterea cantitatii de omega-3, cele mai bogate legume sunt varza de Bruxelles, spanacul, varza kale si cresonul.Ia in considerare adaugarea mai multor frunze verzi in dieta ta:• Pregatind mai multe salate pentru pranz si cina;• Amestecandu-le in smoothie-uri de fructe sau alte sucuri;• Pregatindu-le sub forma de chipsuri, cum ar fi chipsurile de kale;• Folosind mai multe verdeturi in burgeri;• Gatindu-le in supe.Pestele salbatic, in special cel mai gras, cum ar fi somonul, macroul, pastravul, sardinele si tonul, este o alegere excelenta pentru a ajuta la combaterea depresiei. De ce? Pentru ca este o sursa bogata de grasimi omega-3.Grasimile omega-3 sunt importante pentru sanatatea creierului si pot fi implicate in functionarea serotoninei, un neurotransmitator important in reglarea starii de spirit.Semintele de in si semintele de chia sunt adaosuri minunate in dieta ta daca te lupti cu depresia. Cum este si cazul unora dintre celelalte alimente mentionate, aceste doua tipuri de seminte sunt surse deosebit de bune de grasimi omega-3. Doar 1 lingura de seminte de chia asigura aproximativ 61% din cantitatea zilnica recomandata de omega-3, iar 1 lingura de seminte de in asigura aproximativ 39% din recomandarea zilnica.Dupa cum poti observa, aceste doua seminte au o valoare nutritiva importanta daca esti in cautarea unor modalitati de a-ti imbunatati dieta si starea de spirit. In plus, sunt o modalitate excelenta de a creste cantitatea de triptofan asimilata. Triptofanul este un aminoacid esential care ajuta la crearea serotoninei, ce se regaseste si in alte seminte, precum cele de dovleac.Pe langa faptul ca este o sursa de incredere de proteine slabe, se stie ca pieptul de curcan furnizeaza cantitati mari de triptofan. Din nou, acest lucru este benefic deoarece ajuta la crearea serotoninei, care ne ajuta la mentinerea unui somn sanatos si a unei stari de spirit echilibrate.Carnea de curcan este o sursa excelenta de proteine slabe care pot ajuta la stabilizarea nivelului de zahar din sange, mentinand echilibrul starii de spirit pe parcursul zilei.Nucile de Brazilia sunt pline de seleniu, care poate imbunatati dispozitia. Acest mineral ajuta, de asemenea, organismul sa mentina un echilibru sanatos de antioxidanti pentru sanatate si bunastare generala. Consuma nuci de Brazilia cu moderatie; nivelurile de seleniu din ele sunt atat de ridicate, incat daca mananci prea mult poti depasi doza zilnica recomandata, ceea ce poate duce la efecte secundare precum greata sau diaree. Alte alimente ce contin seleniu sunt nucile, semintele de floarea-soarelui, orezul brun, carnea de pasare si fructele de mare. Consumand o cantitate moderata de alimente bogate in seleniu poti ajuta la combaterea depresiei.