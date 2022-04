Alimentul din cauza caruia te simti mereu obosit. Sigur il consumi si tu

Dacă în ultima vreme vă simțiți obosit, există o gamă largă de motive posibile. Sigur, s-ar putea să nu aveți suficient somn de calitate, dar există o mulțime de alți potențiali vinovați. De exemplu, ai putea avea de-a face cu probleme psihologice, probleme hormonale și/sau dieta ta ar putea juca un rol in acest sens.Un nou studiu constată că un consum regulat de carne procesată este legat de oboseala mentală și fizică. În cadrul studiului, publicat în revista Nutrients, cercetătorii au examinat 20 de tineri adulți cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, analizându-le microbiomul intestinal pentru a vedea cum se leagă acesta de energia și oboseala mentală, dar și de energia și oboseala fizică.Ei au descoperit că carnea procesată a fost singurul tip de aliment asociat cu modificări ale acestor niveluri de energie - oboseală mentală și fizică mai mare și energie mentală și fizică mai scăzută."Am constatat că persoanele care consumă mai multă carne procesată sunt mai obosite din punct de vedere mental", spune autorul studiului, Ali Boolani, PhD, MEd, la Eat This, Not That! "Este foarte dificil să găsim cauzalitatea. Am găsit o relație și nu știm dacă una o cauzează pe cealaltă".