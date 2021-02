Alimentul miraculos care scade nivelul colesterolului

Nautul (ingredientul principal al humusului) nu are grasimi si nici colesterol. In schimb, pasta de tahini din humus furnizeaza organismului acizi grazi precum Omega-3 si Omega-6.In plus, contine substante benefice care curata vasele de sange si iti protejeaza inima.Humusul cu un continut scazut de ulei ajuta si la slabit daca este consumat alaturi de legume. Datorita continutului bogat in fibre humusul imbunatateste digestia si impiedica grasimile sa fie absorbite in sange.