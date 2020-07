Alunitele au potential malign. Urmareste-le in orice anotimp!

Indiferent de anotimp, chiar dacă aţi stat sau nu recent la soare, este bine să urmăriţi starea aluniţelor. A apărut vreuna nouă, vi se pare că s-a modificat forma alteia sau pur şi simplu vi se pare altfel, sau este dureroasă? Un simplu control dermatologic vă poate linişti, pentru că aluniţele au un potenţial malign deosebit de periculos, dupa cum ne arata medicii dermatologi de la Skinmed Clinic Cauzele sunt multiple, dar arsurile solare joacă un rol important.- trecerea anilor- pielea deschisă la culoare, persoanele cu păr roşcat- istoric familial de aluniţe atipice- efecte secundare ale diverselor medicamente- mutaţii genetice- expuneri la soare, arsuri solare, bronzare excesivăCauzele apariţiei aluniţelor la maturitate nu sunt pe deplin clarificate. Noile aluniţe pot fi sau nu maligne. Arsurile solare din perioada copilăriei şi a adolescenţei pot avea urmări de-a lungul vieţii. Pot favoriza apariţia melanomului.- aluniţele sunt asimetrice- au marginile neregulate- depăşesc 5 mm în diametru- schimbările de mai sus au apărut de-a lungul timpului- posibile ulceraţii şi roşeaţă a aluniţelorAluniţele suspecte nu apar, de obicei, în zonele de pe corp ferite de soare. Cele mai obişnuite părţi în care apare melanomul, sunt, de exemplu, la femei, picioarele şi braţele.Pacienții cu foarte multe alunițe și cu factori de risc trebuie evaluați anual de către medicul specialist. Pentru o examinare cât mai obiectivă și eficientă este necesară înregistrarea digitală dermatoscopică a acestora, pentru a avea date legate de modificările acestora. Medicul dermatolog stabileşte, în urma consultului, necesitatea exciziei chirurgicale a unei aluniţe.precizeazaDaca aveti o formă usoară de acnee, cu doar cateva leziuni, puteti incerca initial un tratament dermatocosmetic, disponibil fără prescriptie medicală. Aceste produse pot contine acid salicilic, sulf, alfa hidroxiacizi, benzoil peroxid, extract de arbore de ceai. In unele cazuri, anumite persoane pot dezvolta reactii alergice la astfel de produse, de aceea este bine să testati mai intai un produs nou pe o suprafată mică de piele, timp de 3 zile.Dacă după 3 luni simptomele nu se imbunătătesc sau dacă acneea este moderată sau severă, este indicat sa consultati medicul specialist dermatolog pentru un tratament adecvat.Progresele in domeniul medical si tehnologic aduc la indemana oricui telemedicina. In prezent, dupa ce o lunga perioada de timp a fost doar o metoda folosita pentru consulatiile marinarilor si a altor persoane “izolate” profesional, telemedicine/teledermatologia reprezinta o metoda facila de comunicare medic-pacient, atunci cand consultatia in cabinet nu este posibila. Dermatologia este unul din domeniile medicale unde videoconsultatia se dovedeste a fi extrem de utila. Astfel, in cazul in care va confruntati cu acneea, tot ce trebuie sa faceti este sa trimiteti prin formularul online medicului dermatolog un istoric detaliat al afectiunii (debut, tratamente urmate si evolutia sub acestea), date despre istoricul medical (personal, familial), date despre rutina de ingrijire actuala, produse folosite, impreuna cu o serie de fotografii clare ale leziunilor.Medicul specialist dermatology va evalua atent aceste date si va stabili pe baza lor planul terapeutic potrivit pentru dumneavoastra. Acesta va include o reteta cu produse pentru tratament, produse de ingrijire si explicatii detaliate, sfaturi si recomandari privind ingrijirea, folosirea produselor cosmetice si de machiaj, dieta, etc. De asemenea, medicul dumneavoastra va poate recomanda un tratament personalizat in clinica (peeling, laser terapii) ce va asigura rezultate mai rapide si sigure atat in cazul leziunilor de acnee activa, cat si in cazul cicatricilor postacnee (fie ca vorbim de cicatrici atrofice, hipertrofice/keloide, sau hiperpigmentari).Cu ajutorul evolutiei in medicina, atat in ceea ce priveste medicatia, cat si terapiile asociate disponibile (peeling, terapie cu lumina, lasere: nonablative, ablative, vasculare), consideram ca astazi, orice forma de acnee, inclusiv cicatricile neplacute, pot fi tratate cu succes.1.Schimbările hormonale ce apar odată cu intrarea la pubertate acționează la nivelul glandei sebacee, aceasta se mareste si incepe să secrete sebum in exces. Majoritatea persoanelor cu acnee au un nivel de hormoni circulanți situat in limite, insă receptivitatea glandelor sebacee este crescută. Uneori insă, nivelul hormonilor poate fi modificat de către o afecțiune subiacentă, cum ar fi Sindromul Ovarelor Polichistice. Frecvent, acneea tinde să scadă in intensitate la adult, cel mai adesea între 30 si 40 de ani; poate însă persistă si la varsta adultă. Spre deosebire de acneea juvenilă, ce afectează predominant băieții, acneea adultului apare mai frecvent la femei.se adresează pacientelor cu acnee ce prezintă dezechilibre hormonale cu exces de androgeni, precum Sindromul Ovarelor Polichistice. Se utilizează de obicei anticoncepționale orale combinate, după un consult ginecologic, ecografie si dozări hormonale. Spironolactona – poate fi folosită in tratamentul acneei la femei, reducand efectele hormonilor androgeni. Medicația hormonală are efecte vizibile după minimum 3 luni de tratament. Nu se recomandă femeilor insărcinate.2.se manifestă prin leziuni polimorfe, atat comedoniene cat si inflamatorii (papulopustule), si poate asocia cicatrici (atrofice, hiperpigmentări). Poate continua o acnee juvenilă, insă poate apărea si de novo la persoane ce nu au prezentat acnee in adolescentă. In special la femeia adultă, după varsta de 30 de ani, pot apărea exacerbări ale afectiunii in perioada premenstruală.3.Produse cosmetice uleioase/grase – pot duce la aparitia sau agravarea leziunilor de acnee. Se recomanda utilizarea produselor pe baza de apa, noncomedogenice, mult mai bine tolerate de tenul acneic. Persoanele cu acnee folosesc frecvent sapun sau substante astringente pentru a îndeparta excesul de sebum – acestea insa actioneaza doar la suprafata, neinfluentand secretia crescuta de sebum, astfel, cel mai frecvent, produsele prea agresive pot influenta negativ evolutia leziunilor de acnee. Se recomanda respectarea igienei prosoapelor si a lenjeriei de pat, cu schimbarea periodica a acestora, stergerea în mod regulat a telefonului, castilor sau a altor obiecte ce intra in contact frecvent cu tegumentul, cu produse dezinfectante noncomedogenice. In cazul produselor de machiaj, se recomanda utilizarea acestora doar la nevoie, cu respectarea cu strictete a perioadei de valabilitate a acestora si alegerea produselor nonuleioase, destinate tenului acneic. De asemenea, este indicata curatarea frecventa a pensulelor/buretilor de machiaj, cat si utilizarea acestora de catre o singura persoana. Se recomanda evitarea acoperirii fruntii de catre breton, purtarea frecventa de esarfe la nivelul fetei, deoarece pot duce la aparitia acneei de cauza mecanica.Rolul alimentatiei in acnee a fost mult timp controversat. Se accepta astazi, in urma unor studii clinice, ca a consuma excesiv lactate – in special lapte – poate agrava acneea, cel mai probabil prin continutul crescut in hormoni. Se recomanda de asemenea evitarea alimentelor cu indice glicemic crescut (paine alba, orez alb, cereal, cartofi, dulciuri cu continut crescut in zahar, sucuri indulcite etc.) si a alimentelor bogate in iod (fructe de mare, sparanghel, broccoli). Este indicat consumul de fructe cu indice glicemic scazut, legume si consumul a 2 litri de lichide (apa, ceai neindulcit) pe zi.5.Fie că vorbim de stress fizic sau psihic, emotional, se acceptă ca in astfel de perioade de stress crescut, leziunile de acnee se pot agrava, cel mai probabil prin eliberarea crescută de către organism de cortizol si citokine proinflamatorii. Este indicat astfel respectarea unui orar de somn de 7-8 ore pe noapte.6.Majoritatea tratamentelor antiacnee sunt contraindicate in sarcină. Femeile care sunt insărcinate sau plănuiesc să rămană insărcinate trebuie să intrerupă orice tratament, si să discute cu medicul dermatolog ce optiuni terapeutice făra risc exista.Detalii pe www.skin-med.ro