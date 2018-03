Analize medicale obligatorii, pentru o femeie responsabila

Sanatatea este cel mai de pret lucru. Iar pentru a te asigura ca organismul tau functioneaza normal, este recomandat sa faci cu regularitate o serie de teste si analize medicale. Orice afectiune se trateaza cu mult mai multa usurinta daca este depistata in stare incipienta . Daca nu stii insa care sunt acestea si la ce interval de timp este recomandata repetarea lor, citeste sugestiile de mai jos.Un numar foarte mare de femei din intreaga lume sufera de cancer de san. Printre principalele cauze ala aparitiei bolii se numara factorii genetici dar si cei de mediu. Examenul medical ce permite depistarea afectiunii in stadiu incipient este mamografia . Aceasta reprezinta practic o examinare radiologica a sanului, fiind cea mai eficienta modalitate de diagnostic la momentul actual. Este recomandata tuturor femeilor cu varsta de peste 40 de ani si in special celor intre 50 si 74 de ani. Discuta detaliile cu medicul tau de familie. In cazul in care in familia ta exista un istoric de cancer de san sau ovarian, ti-ar putea recomanda investigatii mai frecvente.La fel ca in cazul majoritatii cancerelor, depistat timpuriu, cancerul de col uterin se poate trata cu succes. Pentru diagnosticarea sa exista doua examene medicale si anume testul Babes-Papanicolau si testul HPV. Primul presupune recoltarea de celule din colul uterin in vederea identificarii unor anomalii. Este recomandat femeilor de peste 21 de ani si trebuie efectual anual.Si in cazul celui de-al doilea vor fi prelevate celule din colul uterin in vederea testarii lor. Rezultatele analizelor vor indica insa daca esti infectata cu oricare din tipurile de virus HPV. Acest test nu este recomandat in general femeilor cu varsta sub 30 de ani, care au rezultate ale testelor Babes-Papanicolau in limitele normale.Daca ai peste 50 de ani este necesar sa te programezi pentru efectuarea unei colonoscopii. Desi este un examen medical neplacut, ajuta la depistarea din timp a unor leziuni canceroase, precanceroase, sau a polipilor. Statisticile arata ca excluzand cancerul de piele, cel colorectal este al treilea cel mai comun in Statele Unite ale Americii. Acesta se afla pe primele locuri si in Europa. In cazul in care nu exista anormalitati, e recomandata repetarea examenului o data la zece ani. Cu exceptia cazului in care alti membri ai familiei au suferit sau sufera de aceasta afectiune, situatie in care trebuie sa urmezi sfatul medicului specialist.Analizele de sange, de biochimie si hemoleucograma trebuie efectuate anual. Rezultatele acestora pot indica probleme de sanatate precum: prezenta unor infectii in organism; anemia; depistarea carentelor de calciu, magneziu etc; colesterol marit; afectiuni ale aparatului urinar; probleme hepatice sau ale vezicii biliare; nivel anormal al glicemiei. Discuta rezultatele cu medicul de familie iar in caz de nereguli stabiliti impreuna efectuarea unor teste suplimentare sau urmarea unui tratament. Tensiunea arteriala reprezinta presiunea exercitata de sange asupra peretilor vasculari, atat in timpul contractiei (tensiunea arteriala sistolica), cat si in timpul relaxarii (tensiunea arteriala diastolica). Orice persoana adulta, peste 18 ani, ar trebui sa masoare nivelul acesteia cel putin o data pe an. Bolile de inima se afla pe primul loc in ceea ce priveste mortalitatea in randul femeilor, iar o tensiune mare creste semnificativ riscurile. In cazul in care valorile sunt peste limita normala, medicul ti-ar putea face recomandari ca schimbarea dietei si a tipului de exercitii fizice. Tratamentul medicamentos este necesar in cazul unor valori prea mari.Un numar mare de femei sufera de probleme ale glandei tiroide. In forma de fluture, situata in partea din fata a gatului, aceasta produce hormonii care regleaza ritmul metabolismului. Afectiunile care pot aparea duc fie la incetinirea, fie la accelerarea metabolismului, prin influentarea productiei de hormoni. Cand acestia sunt produsi in exces, apare hipertiroidismul, iar cand exista un deficit, apare hipotiroidismul.Analizele care arata cum functioneaza glanda tiroida sunt TSH, T3 si T4. In cazul in care analizele nu sunt in limitele normale, medicul ti-ar putea recomanda sa realizezi si o ecografie tiroidiana sau anticorpii ATPO.Anumite analize medicale trebuie realizate periodic. Este important sa nu subestimezi importanta acestora, deoarece in cazul unor probleme de sanatate sansele de vindecare cresc direct proportional cu momentul depistarii afectiunilor.