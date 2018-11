Antibiotic natural. Cum sa prepari in casa reteta care trateaza toate infectiile

Spre deosebire de pastile, care continu doar unul sau doua substante chimice, care sunt adesea sintetizate, tincturile raman „intregi”. Ele contin toate substantele benefice extrase din ierburi. Sunt atat de puternice incat este important sa le consideri drept surse vindecatoare puternice care nu prea dau efecte secundare.Totodata sunt uimitoare intrucat pot fi facute in casa si pentru a raspunde strict nevoilor tale. Poti face o tinctura cu 80% alcool, insa cei care doresc sa evite alcoolul pot folosi glicerina sau otet din cidru de mere. Glicerina se potriveste tincturilor pentru copii intrucat produsul nu este atat deputernic. Antibiotic natural. In cazul in care vrei un tonic, atunci o tinctura pe baza de otet din cidru de mere este ceea ce iti trebuie.Nu doar ca este 100% nontoxic, insa otetul din cidru de mere are o multime de beneficii el insusi:– ajuta la echilibrarea acid/alcalin in organism;– ajuta tractul digestiv – daca cidrul de mere este organic si nefiltrat si contine anumite bacterii probiotice excelente pentru organism;– acidul acetic este un antimicrobian puternic ce reduce colesterolul si ajuta la sensibilitatea la insulina;– acidul malic este un antifungic, antibacterial si antiviral puternic care imbunatateste productia energetica care are ca efect o crestere mentala si musculara deopotriva;– intareste sistemul imunitar.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.