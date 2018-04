Apa sfintita, extrem de periculoasa pentru sanatate. Te poate baga in spital!

Cercetatorii din cadrul Institutului de Igiena si Imunologie Aplicata din cadrul Universitatii din Viena au analizat mai multe mostre de apa sfintita. Conform oamenilor de stiinta, doar un mililitru de apa sfintita poate contine pana la 62 de milioane de bacterii, potrivit.Testele au mai aratat ca in proportie de 86% dintre toate esantioanele analizate contineau urme de fecale, precum si bacterii periculoase precum E. coli, enterococi sau chiar Campylobacter.Aceste bacterii au un efect daunator asupra organismului si pot produce crampe abdominale, diaree si febra. O alta problema este intalnita in cazul apei sfintite. Ea contine si nitrati in cantitati foarte mari, care odata introdusi in organism pot provoca afectiuni grave si chiar moartea. „Trebuie sa informam populatia cu privire la riscurile la care se supun daca va continua sa consume apa sfintita. Aceasta este o problema care a fost ignorata pana acum, mai ales in conditiile in care oamenii au sistemul imunitar din ce in ce mai slabit”, a declarat Dr. Alexander Kirschner, unul dintre cercetatori.