Apa si infarctul: cate lichide trebuie sa bei ca sa te feresti de atacul de cord

Totodata, apa combate constipatia, stimuleaza energia si poate chiar sa reduca riscul cancerului mamar, de prostata si de colon – dupa cum reiese din numeroase cercetari. De asemenea, potrivit unui studiu realizat de oamenii de stiinta de la Loma Linda University din California, persoanele care beau cel putin 5 pahare cu apa pe zi prezinta un risc mai mic de a suferi un infarct.Motivul este unul foarte simplu si cat se poate de logic. Apa este absorbita direct in fluxul sangvin, impiedicand ingrosarea sangelui si micsorand riscul formarii de cheaguri periculoase pentru artere si inima. Oamenii de stiinta spun ca alte lichide nu sunt recomandate deoarece acestea trebuie sa fie mai intai digerate, proces ce extrage lichid din fluxul sangvin, crescand densitatea sangelui si marind riscul aparitiei cheagurilor.“Dupa 60 de ani, nu te baza pe senzatia de sete”, spune dieteticiana Susan Moores. „Senzatia de sete se diminueaza odata cu varsta”, ne aminteste ea. „De asemenea, ai putea avea tendinta de a bea mai putina apa din pricina problemelor urinare, precum incontinenta cauzata de stres ori infectii, la femei, sau adenom de prostata, la barbati.”Care e metoda de a afla daca esti bine hidratat? „Examineaza-ti urina: daca este deschisa la culoare si are un miros slab, probabil ca bei suficienta apa”, explica Moores. „Dar daca are culoare inchisa, e in cantitate mica sau are un miros puternic, te sfatuim sa bei mai multa apa si alte lichide.”Circa sase pahare pe zi. Sfatul-standard de a bea opt pahare de apa pe zi este considerat, in prezent, o exagerare de catre multi specialisti – spune Moores. „Aminteste-ti ca si ceaiul conteaza. Se aduna si cafeaua, si sucurile – dar incerca, in plus, sa bei multa apa simpla. Daca mananci din belsug fructe si legume zemoase, evident ca si acestea iti asigura lichide. O cana continand cubulete de pepene verde inseamna o jumatate de cana cu apa!”