Arde frunze de dafin in camera si vezi ce se intampla. 7 efecte uluitoare!

Iata cateva dintre beneficiile pentru sanatate pe care le poti experimenta daca arzi frunze de dafin in casa.Frunzele de dafin arse sunt folosite de secole pentru eliberarea de stres. Combinatia de substante chimice (linalool) din frunze creeaza un fum care inhalat calmeaza mintea si corpul. Persoanele care ard in mod regulat frunze de dafin sustin ca fumul ii pune intr-o „stare psihedelica", care insa nu-o oboseste; de fapt le calmeaza trupul si, totodata, le imbunatateste starea de spirit. Asociatia Americana a Asistentelor Anesteziste (The American Association of Nurse Anesthetists) a realizat un studiu potrivit caruia linaloolul reduce anxietatea si, totodata, imbunatateste interactiunile sociale. Efectele dispar in 10 minute dupa inhalarea fumului.Printre beneficiile pentru sanatate oferite de frunzele de dafin se numara si reducerea inflamatiilor in organism, in special in zona incheieturilor. Efectele acestea se datoreaza eugenolului (continut de frunzele de dafin) care actioneaza ca un antiinflamator natural.Eugenolul are si proprietati antioxidante, iar frunzele de dafin contin o multime de vitamine si minerale necesare functionarii corpului uman. Tocmai de aceea, arderea si inghitirea lorimbunatateste capacitatea de functionare a sistemului imunitar.