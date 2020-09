Arnica: ce utilizari are si cand este contraindicata

Poate fi achiziționata din magazinele de produse naturiste și din farmacii, fiind comercializata sub formă de plantă uscată, unguent, gel sau tinctură și ar trebui să fie întotdeauna utilizat extern pe piele.Arnica este utilizată pentru a ajuta în tratamentul vanatailor, durerilor musculare, umflaturi, dureri articulare, dureri de gat, in caz de traumatisme, tonic muscular, artrita, intepaturi de insecte. Proprietățile arnicii includ: antiinflamator, antimicrobian, antifungic, antioxidant, analgezic, antiseptic, fungicid, antihistaminic, cardiotonic, anti-osteoartritic, vindecător și acțiune colagogă.Florile sunt partea care trebuie sa se foloseasca din arnica pentru a fi preparate sub forma de infuzie, tinctura sau unguent pentru aplicare externa si nu trebuie ingerate.Această infuzie este indicată pentru a fi utilizată în cazul vânătăilor, zgârieturilor, contuziilor. Poate fi utilizată pentru a face gargară în cazul inflamației în gât, dar niciodată ingerată.250 ml apă clocotită; 1 linguriță de flori de Arnica.Așezați florile de arnica în apa clocotită și lasati-le timp de 10 minute. Strecurați, scufundați compresa și aplicați-o caldă pe regiunea afectată.Unguentul de arnica este ideal pentru a fi aplicat pe pielea dureroasă, din cauza vânătăilor, umflăturilor si ameliorează foarte eficient durerile musculare.5 g de ceară de albine; 45 ml ulei de măsline; 4 linguri de frunze și flori de arnică tocate.Puneți ingredientele intr-o oala și fierbeți-le câteva minute. Apoi opriți focul și lăsați ingredientele în oală pentru câteva ore pentru a se marina. Înainte de răcire, strecurați și depozitați amestecul obtinut in recipiente inchise ermetic, într-un loc uscat, întunecat și aerisit.Reacții adverse posibileArnica poate avea ca efecte secundare alergii locale, umflaturi sau dermatite veziculare. Ingerarea acestuia sub formă de ceai, de exemplu, nu este recomandată deoarece poate provoca halucinații, amețeli, probleme digestive, cum ar fi dificultăți în digestie și gastrită, și complicații cardiace, cum ar fi aritmii, tensiune arterială crescută, slăbiciune musculară, colaps, greață, vărsături și moarte.Arnica este contraindicată copiilor sub 3 ani și nu trebuie ingerată niciodată numai dacă este utilizată într-o soluție homeopatică sau aplicată pură pe o plagă deschisă. În plus, nu trebuie utilizata în timpul sarcinii, deoarece poate produce avort, în timpul alăptării și în cazurile de boli ale ficatului.