Astarte - Probioticul anului 2019, prezent in Romania

Astarte este un produs brevetat [1] care contine o combinatiede lactobacili,pentru refacerea si mentinerea echilibrului florei vaginale si intestinale.Fiind unul din cele mai, cu rezultate excelente confirmate de catre studii, Astarte a fost inclus in competitia organizata de NutraIngredients Awards 2019, devenindO parte din atu-urile Astarte care au condus la aceasta performanta sunt:In dezvoltarea produsului Astarte selectarea celor mai potrivite tulpini a fost un criteriu esential.O echipa de medici ginecologi și microbiologi din Austria, in urma unui proces de selectie etapizat, au identificat[2].Acestia au pornit de la 127 tulpini de lactobacili care se gasesc in flora vaginala sanatoasa si au identificat exact acele 4 tulpini cu urmatoarele caracteristici:- Fac parte din flora vaginala sanatoasa.- Sunt capabile sa se stabileasca in zona vaginala (sa colonizeze si sa persiste).- Pot coabita si actiona fara a fi competitive.- Inhiba creșterea diversilor agenti patogeni (inclusiv Escherichia coli, Gardnerella vaginalis si Candida albicans) în zona vaginală.- Sunt rezistente la sucurile digestive si au capacitatea de a ajunge din intestin in microbiota vaginala.Ulterior selectionarii combinatiei adecvate de lactobacili, produsul a fost testat avand rezultate pozitive in numeroase studii clinice pe femei cu varste si afectiuni diferite.In aceste studii au fost urmarite atat demonstrarea colonizarii vaginale dupa administrarea orala [3] cat si efectul pozitiv al influentarii florei vaginale la femei cu echilibru florei perturbat datorita[4,5,6]Datorita selectionarii acelor lactobacili puternici care nu numai ca pot supravietui trecerii prin stomac si sucurilor digestive, dar pot, de asemenea, sa colonizeze si sa se multiplice in vagin, produsul Astarte a fost conceput sa fie administrat pe cale orala.Pe langa faptul ca aceasta administrare e simpla, igienica, nu pateaza lenjeria, nu necesita repaus in pozitie culcata post administrare, Astarte poate fi administrat- posibilă și în timpul perioadei menstruale, sarcinii, alăptării- fără legătură cu momentul actului sexual sau cu tipul de contraceptive folosit- nu interferă cu administrarea locală vaginala a altor produseIn mod normal, vaginul contine multe microorganism bune, precum Lactobacilii, care nu permit altor bacterii patogene sa se inmulteasca pana la un nivel la care sa cauzeze simptome existand un echilibru.In anumite cazuri echiilbrul vaginal poate fi perturbat (disbioza) numarul lactobacililor scade in defavoarea bacteriilor patogene, fiind urmat de aparitia simptomelor neplacute:Aceste simptome trebuie tratate conform recomandarilor medicului pentru a evita complicatiile date de raspandirea bacteriilor.Tratamentul în timp util al unei flore vaginale dezechilibrate este deosebit de important în special în, deoarece infecțiile cu germeni nocivi pot crește riscul unei avort spontan sau nastere prematura.Astfel, în special, dar si in alte cazuri ( sistem imunitar slabit, medicamente, igiena intima excesiva sau modificari hormonale inclusiv contraceptive hormonale, in timpul sarcinii sau menopauzei ), este esential ca flora vaginala sa fie reechilibrata prin repopularea cu bacterii cu efect benefic (lactobacili).Totodata publicatiile recente indica faptul ca o colonizare modificata a vaginului poate fi responsabila pentrucontine o combinatie brevetata de 4 tulpini de lactobacili specific destinate pentru confortul femeilor (Lactobacillus crispatus, L. jensenii, L. gasseri si L. rhamnosus). Acesta contribuie la refacerea si mentinerea echilibrului florei intestinale si vaginale astfel sustinand functionarea normala a sistemului uro-genital.Pentru mai multe informatii :