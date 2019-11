Atentie la folosirea deodorantelor: Care este legatura dintre aluminiu si cancerul la san

Suntem inconjurati de un mediu extrem de toxic, peste 10.500 de chimicale industriale toxice sunt folosite in produsele de igiena personala si cosmetice. Multe dintre ele ajung in sange siperturba sistemul reproducator, sistemul endocrin. Una dintre substantele cel mai des folosite in industria cosmetica este aluminiul.Desi nenumarate studii au aratat ca aceasta substanta poate cauza cancer, autoritatile medicale o considera inca sigura pentru folosirea ei in alimentatie, industria farmaceutica si cea cosmetic.Intr-un studiu publicat in Jornalul de Biochimie anorganica se arata ca au fost descoperite cote ridicate de aluminiu in fluide colectate la nivelul aureolelor. Acumularea de ioni de aluminiuinterfereaza cu celulele tesuturilor din san cauzand inflamatii, asociate de multe studii cu cancerul la san.Un nivel ridicat de aluminiu (precum si cadmium, plumb si alte substante) nu se afla doar in antiperspirante, ci si in rujuri, releva un studiu realizat la Universitatea Berkeley din California.Cercetatorii au analizat peste 30 de marci cunoscute de rujuri si au emis concluzia ca femeile se supun unui risc major de cancer, chiar si cu o minima utilizare a acestor rujuri.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.