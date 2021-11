Avertisment dur din partea unui epidemiolog roman privind noua varianta supermutanta a coronavirusului: "Va fi dezastru"

Medicul susţine că România ar putea trece mai uşor peste valul provocat de noua tulpină apărută în Africa, dacă noul ministru al Sănătăţii va impune măsuri pe care alte state le-au adoptat deja.„Ne putem aștepta să nu fie doar un virus de preocupare, ci de îngrijorare și atunci va fi un dezastru. Am văzut cum la noi sunt ignorate măsurile și găsim bucurie în a păcăli sistemul de sănătate în primul rând de a nu respecta aceste măsuri.Dacă noul ministru de la Sănătate – care are experiență – are curajul să propună și să instituite măsuri pe care alte țări le-au luat deja, vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa.Doamne-ajută că nu am fost noi țara în care a apărut această tulpină, că eram de pomina lumii. Am văzut că mutația apare unde nu e vaccin sau unde nu se respectă măsurile. Din păcate, Africa nu are vaccin.Noi avem foarte multe vaccinuri, dar nu ne vaccinăm, că noi avem niște teorii, dar trebuie să știm că sănătatea populației e mai presus de cea a unui individ. Fiecare, păstrându-și sănătatea, contribuie la păstrarea restului populației.Mi-e teamă de ce ar putea genera acest virus.Prevăd că următorul tip de virus o să aibă 40-50 de mutații, poate chiar mai multe și atunci să vezi dacă poți ține ritmul, să faci vaccinuri ca să ne poată proteja. Trebuie să ținem cont că singură formă e prevenția și că singură metodă de prevenție e să te ferești”, a declarat epidemiologul, potrivit Digi24