Bananele pot fi fatale in cazul persoanelor care sufera de aceste boli

“Bananele sunt bogate in fibre, potasiu si magneziu si contin trei zaharuri naturale - glucoza, fructoza si zaharoza – ele constituie o alternativa perfect sanatoasa la dulciurile din comert, care sunt pline de aditivi chimici si zahar. Fructele proaspete si coapte pot regla nivelul de magneziu din corp, favorizand o recuperare rapida dupa eforturi fizice sau mentale. Sunt consumate cu precadere de catre sportivii de performanta, in caz de efort fizic sustinut”, explica Denisa Zaharia, medic de familie, conform Adevarul.Desi sunt sanatoase, bananele nu sunt indicate oricui. Aceste fructe pot fi extrem de nocive, chiar fatale persoanelor care sufera de diabet. Aceste persoane trebuie sa consume banane cat mai rar deoarece sunt pline de carbohidrati."Medicamentele beta-blocante prescrise pentru boli de inima pot provoca cresterea nivelurilor de potasiu din sange. Alimentele bogate in potasiu ar trebui consumate cu moderatie atunci cand se iau beta-blocante. Prea mult potasiu poate fi daunator pentru cei ai caror rinichi nu sunt pe deplin functionali. In cazul in care rinichii sunt in imposibilitatea de a elimina excesul de potasiu din sange, consumul de potasiu in exces ar putea fi fatal", spune specialistul.