Bananele verzi, mult mai sanatoase decat cele coapte. Iata de ce

Bananele verzi contin mai o cantitate mai mare de vitamina C. Totodata, bananele verzi sunt foarte bogate in fibre, acestea avand rolul de reglare a proceselor digestive, inducerea starii de satietate si reducerea riscului de diabet sau boli cardiovasculare.Bananele ajuta la reglarea problemelor legate de insomnie si stes, si, in plus, lupta impotriva hipertensiunii arteriale, favorizeaza tratamentul ulcerului gastric si au capacitate de a impiedica formarea bacteriilor care pot cauza aparitia ulcerului, potrivit realitatea.net.Bananele stimuleaza productia de hemoglobine in sange, fiind indicate persoanelor care sufera de anemie, dar si gravidelor, datorita continutului de acid folic.