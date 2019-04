Beneficii kiwi. Cate boli vindeca kiwi

Acest fruct delicios ofera numeroase beneficii pentru sanatate. Nu este totusi de mirare de vreme ce natura ofera nenumarate fructe care au fost folosite cu succes in medicina traditionala. In ceeace priveste kiwi, acesta a fost numit fructul perfect de catre cei mai importanti nutritionisti ai lumii. Iata cateva dintre beneficiile oferite de acest fruct minunat. Kiwi-ul este cunoscut pentru continutul bogat in vitamina C, chiar mai mult decat o portocala.– vitamina C;-vitamina K;– acid folic;– flavonoide;– potasiu (la fel de mult precum o banana);– vitamina E;– beta-carotena– luteina;– zeaxantina;– fibre;– Magneziu;– Cupru;– Fosfor.Kiwi este, de asemenea, un prebiotic. Nutrientii prebiotici ajuta la hranirea bacteriilor probiotice (aceste bacterii sunt esentiale pentru o sanatatea optima). Aceasta ajuta la mentinerea sanatatii sistemului digestiv in timp ce previne si dezvoltarea altor probleme de sanatate.Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale fructului este abilitatea sa te a usura respiratia in cazul astmului si a respiratiei suieratoare. De fapt, kiwi si celelalte fructe bogate in vitamina C ofera o protectie semnificativa. Potrivit unui studiu realizat in Italia la care au participat 18.737 de copii cu varste intre 6 si 7 ani, cei care consumau kiwi si citrice erau:– 44% sanse mai mici sa se confrunte cu respitatie suieratoare;– 28% sanse mai mici sa le curga nasul;– 25% sanse mai mici sa se confrunte cu o tuse cronica;– 32% sanse mai mici sa se confrunte cu respitatie gafaitoare.2. Kiwi-ul protejeaza impotriva distrugerii ADN-ului, canceruluiAsa cum stiti, fructul este bogat in vitamina C. Actionand ca un important antioxidant solubil, vitamina C este esentiala in neutralizarea radicalilor liberi. Mai mult, kiwi contine flavonoide si carotenoide responsabile pentru protectia ADN-ului. Continutul de vitamina C si fitonutrientii ajuta la prevenirea problemelor legate de afectarea ADN-ului din cauza stresului si a altor probleme de sanatate precum cancer, reumatism, artrite etc.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.