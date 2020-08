Beneficiile CBD in ameliorarea durerilor musculare

Durerile musculare sunt deseori intalnite la sportivi, dar si la oamenii care au sau isi doresc un stil de viata sanatos si practica diferite sporturi pentru a se mentine in forma. Disconfortul resimtit in urma unor miscari fortate, poate afecta corpul atat in timpul unor miscari fizice usoare, cat si in timpul somnului. De cele mai multe ori, inflamatiile sau durerile sunt ameliorate sau combatute cu ajutorul diverselor medicamente sau unguente regasite in farmacii.Pentru ameliorarea durerilor, au fost descoperite de-a lungul anilor varii metode alternative. Astfel au fost demarate mai multe cercetari inclusiv asupra cannabidiolului, adica CBD.CBD-ul poate fi regasit in diverse forme precum uleiul de CBD , care este cel mai adesea folosit in tigara electronica, dar si sub forma de gume, tincturi, creme pentru maini, geluri, balsam de buze, ceai, iar lista poate continua.Cannabidiolul sau mai bine cunoscut sub prescurtarea CBD, este un compus chimic care se obtine prin extragere din planta de cannabis, adica din canepa. A devenit tot mai cunoscut in ultimii ani datorita proprietatilor sale de calmare, de diminuare a stresului, dar si a proprietatilor antiinflamatorii. Aceste reactii sunt datorate formei in care cannabidiolii intra in contact cu sistemul endocannabinoid sau cannabinoid endogen specific corpului uman.Receptorii sistemului cannabinoid endogen sunt regasiti in intregul corp, indeplinind diverse functii, avand ca principal scop mentinerea unei stari stabile a corpului, indiferent de fluctuatiile factorilor din mediul extern.Este foarte important sa mentionam diferenta dintre CBD si THC. CBD-ul, desi are proprietati de relaxare si calmare, nu are efecte psihotrope, pe cand THC-ul este responsabil de oferirea starii de usoara halucinatie. In lipsa efectelor psihotrope si neactionand asupra psihicului, CBD-ul nu produce dependenta.Mai multe cercetari au demonstrat ca CBD-ul are mai multe efecte benefice. Acest compus este neuroprotectiv, antiinflamator, antipsihotic, antioxidant si antiemetic (antivomitiv). Numeroase studii conduse de catre cercetatorul MM Bergamaschi asupra efectelor CBD-ului, arata ca mai multi parametrii fiziologici precum tensiunea arteriala, ritmul cardiac, dar si temperatura corpului, nu au fost modificati de catre acest compus, iar functiile psihologice si psihomotorii nu au fost impactate negativ.Totodata exista dovezi conform carora datorita CBD-ului, efectele psihotrope negative, starile psihotice provocate de THC, anxietatea, dar si deficientele de memorie, pot fi reduse.Conform mai multor studii desfasurate pentru identificarea beneficiilor CBD-ului, acest compus ajuta la reducerea durerilor cronice si a inflamatiilor, avand efecte semnificative asupra durerilor nervului sciatic si nu numai.Tigara cu CBD poate reprezenta cea mai la indemana modalitate prin care poate fi consumat acest compus, in special pentru fumatori. Atat pe piata din Romania, dar si pe cea mondiala, pot fi gasite diverse produse cusi in special diverse tigari electronice care pot fi folosite cu ulei de CBD. Deoarece nu creeaza dependenta, tigara electronica cu CBD poate fi chiar si o alternativa pentru cei care doresc sa se lase de fumat.Cannabidiolii ar putea fi folositi si pentru imbunatatirea mobilitatii persoanelor cu scleroza multipla. Scleroza multipla este o boala a sistemului nervos central, regasita la peste 2,3 milioane de oamenii din intreaga lume. Durerile, oboseala, spasticitatea musculara, depresia si diversele inflamatii sunt specifice acestei boli. Din cauza acestor simptome, activitatile fizice devin tot mai grele si mai rare, impactand negativ mobilitatea functionala, afectand calitatea vietii persoanelor care sufera din cauza sclerozei multiple. Pana in momentul de fata nu sunt inca dovezi clare conform carora utilizarea CBD-ului imbunatateste mobilitatea, dar anumite studii sugereaza efectele pozitive pe care compusul le are in diminuarea inflamatiilor si in reducerea durerilor provocate de aceasta boala.Persoanele care obisnuiesc sa mearga la sala de forta sau de fitness se confrunta adesea cu dureri musculare, dar si cu tensiune musculara, fapt care arata ca a aparut o leziune a tesutului. Practicantii de gimnastica, dar si pasionatii de bodybuilding si fitness, folosesc adesea diferite produse care ii ajuta sa scape de disconfortul creat de presiunea exercitata asupra diverselor parti ale corpului. Spre deosebire de produsele cumparate din farmacie si folosite ca relaxant muscular, dar care pot produce efecte secundare (precum tremurul, ameteala, depresia sau confuzia) datorita benzodiazepinei continute, folosirea produselor cu CBD ofera doar efectele benefice similare cu produsele farmaceutice.Durerile musculare sunt cele care deseori impacteaza negativ somnul, organismul neputand sa se odihneasca si sa se refaca. Iar pentru rezultate cat mai bune la antrenamentele sportive, este crucial ca sportivul sa fie odihnit, refacut si sa aiba energie. In timpul somnului, corpul “deruleaza” diferite procese care au ca scop restabilirea echilibrului normal al corpului. Si in cazul somnului, CBD-ul poate ajuta la restabilirea programului normal de somn, contribuind la relaxarea corpului si a mintii, imbunatatind calitatea si durata somnului.Studiile au aratat ca pentru reducerea/ combaterea durerii musculare, CBD-ul actioneaza prin trei mecanisme. Pentru inceput opreste transmiterea durerii catre creier si catre maduva spinarii, scade sensibilitatea la dureri si reduce activitatea inflamatorie.Exista chiar si sportivi care sustin proprietatile CBD-ului. Spre exemplu, Derrick Morgan, fost jucator de rugby la echipa Tennessee Titans, a mentionat si a sustinut public beneficiile medicinale ale acestui compus. De asemenea, Morgan este fumator de tigara electronica si foloseste ulei CBD.Atat pentru relaxare, cat si pentru ameliorarea durerilor, tigara electronica cu CBD este o modalitate usoara si placuta de a consuma cannabidiol. Lipsa efectelor psihotrope, dar si aromele folosite pentru tigarile electronice ofera o modalitate simpla, accesibila si usoara pentru detensionarea muschilor, dar si a creierului.