Betisoarele de urechi produc surzenie. Nu le mai folosi!

La fiecare folosire, betisoarele pot lovi timpanul, iar acest obicei poate in timp sa afecteze grav timpanul.Lista bolilor pe care le pot genera bastonasele nu se opreste aici. „Aceste betisoare dau niste afectiuni ale urechii externe, ciuperci, pentru ca, evident, ele nu sunt sterile. In jurul nostru, mediul nu e foarte curat, in ureche e umezeala, pentru ca si acolo e piele care transpira, iar acest mediu e propice formarii ciupercilor”, afirma dr. Madalina Georgescu, medic primar ORL, cu competenta in audiologie, de la Institutul de fono-audiologie si chirurgie functionala ORL „Prof. dr. Dorin Hociota”.Ceara de la nivelul urechii este secretata cu un scop - previne patrunderea bacteriilor la nivelul canalului auditiv. Infectia la acest nivel poate avea drept cauza existenta apei in spatele unui dop mare de ceara.Fiecare dintre noi secreta cantitati variabile de ceara la nivelul canalului auditiv. Cateodata exista o secretie in exces, ceara blocand canalul auditiv, facand astfel dificil auzul. Daca acest lucru se produce, un medic poate indeparta ceara in exces utilizind un jet de apa calda sau instrumentar de specialitate.