BioBran si Apisan Forte, doua solutii optime pentru un organism sanatos

Un organism sănătos se bazează pe un sistem imunitar sănătos și puternic. Sistemul imunitar are rolul de a îndepărta sau distruge toate acele corpuri nesănătoase ce au pătruns în organism (agenți patogeni), cât și de a distruge unele structuri proprii dăunătoare.În organismul uman pot pătrunde tot felul de bacterii și viruși sau viermi paraziți. Pentru a lupta contra acestor agenți patogeni, sistemul imunitar trebuie să fie capabil să facă acest lucru. Dacă este slăbit din cauza mediului înconjurător, radiațiilor, stresului sau chiar a alimentației nesănătoase, nu are capacitatea de a ajuta organismul să lupte.Din acest motiv, este bine să luați suplimente naturale precum BioBran și Apisan Forte . Acestea contribuie la întărirea sistemului imunitar.BioBran are în compoziția sa un compus activ numit MGN-3 Arabinoxilan care stimulează sistemul imunitar slăbit. Acest compus este o fibră alimentară extrasă din tărâțe de orez și are o greutate redusă.Această substanță activă este extrasă din tărâțe de orez prin intermediul unui proces de hidroliză enzimatică. Procesul prin care se fabrică acest produs este unic, iar datorită lui se obține o fracțiune moleculară parțial solubilă, care este imunomodulator limfocitar și sprijină absorbția în intestin.Datorită concentrației de Arabinoxilan, acest supliment alimentar poate sprijini în mod natural funcționarea corespunzătoare a sistemului imunitar. De asemenea, contribuie la accelerarea activității limfocitelor (celulelor B, T și mai ales NK (Natural Killer).Biobran 1000 sprijină funcționarea corespunzătoare a celulelor B răspunzătoare de producerea anticorpilor necesari funcționării corecte a sistemului imunitar. Totodată, dacă celulele T și NK funcționează bine, pot distrugele celulele bolnave. O singură celulă NK are capacitatea de a distruge 27 de celule canceroase.Din acest motiv, BioBran este un foarte bun adjuvant în afecțiuni canceroase de orice tip sau stadiu. De asemenea, ameliorează simptomele extrem de neplăcute ale șendințelor de chimioterapie, radioterapie sau citostatice.Așadar, dacă vreți să luptați contra cancerului și să vă întăriți sistemul imunitar, luați BioBran. Nu uitați însă nici de Apisan Forte, produsul apicol medaliat cu aur la București, Geneva și Bruxelles, în 2008. Acest produs este inventat de Victor Bogdan, reflexoterapeut, fitoterapeut și inginer.Apisan Forte poate fi utilizat în tratamentul unor afecțiuni diverse. De asemenea, este recomandat și pentru a preveni apariția acestora și pentru a îmbunătăți calitatea vieții.Dacă aveți imunitatea scăzută, acest produs apicol vă poate ajuta să v-o creșteți. De asemenea, vă ajută și dacă aveți cancer sau afecțiuni cauzate de microbi și viruși.Constipația afectează destul de multă lume, așa că dacă și dvs. vă confruntați cu ea, luați Apisan Forte pentru a scăpa de această problemă supărătoare.Dacă aveți probleme hormonale sau vă cade părul, apelați cu încredere la acest produs apicol. Vi-l puteți comanda rapid intrând pe bioo.ro.Apisan Forte este indicat pentru foarte multe afecțiuni, iar odată luat efectele benefice nu vor întârzia să apară. Poate fi luat de toate categoriile de vârstă.Dacă vreți să vă stimulați sistemul imunitar este indicat să faceți o cură de 6 luni (1 lingură/zi).În cazul în care suferiți de cancer este indicat să luați timp de 6 luni 2 linguri/zi-dimineața pe stomacul gol-1 lingură și 1 lingură la prânz sau seara.Aceeași cură o puteți ține și dacă suferiți de infecții, reumatism, adenoame, guta etc.În cazul în care suferiți de inimă, hepatită, prostată, anemie, glaucom etc., este bine să luați timp de 2 luni câte 2 linguri (1 lingură dimineața pe stomacul gol și 1 lingură la prânz sau seara ), iar după această perioadă, timp de 4 luni luați 1 lingură/zi dimineața pe stomacul gol.Dacă sunteți sportivi este recomandat să luați 3 linguri/zi. Dimineața luați 1 lingură, pe care trebuie să o țineți sub limbă până este absorbită toată cantitatea de Apisan Forte. Următoarele 2 linguri le puteți lua ca desert după mese.În cazul în care sunteți alergici la polen acest produs este contraindicat pentru dvs. Nu îl puteți consuma nici dacă aveți diabet sau sunteți predispuși la diabet sau dacă aveți ulcer gastric sau duodenal. De asemenea, este contraindicat copiilor mai mici de 3 ani. În schimb, este recomandat mamelor care alăptează și gravidelor.Acest produs apicol este antiinflamator, antioxidant, are efect bacteriostatic și vasculotrofic. Conține multe vitamine (A, B,C, E,K, PP, acid folic), minerale (fier, potasiu, seleniu, zinc, calciu, fosfor), aminoacizi esențiali și neesențiali, acizi nucleici, glucide, lipide.După cum puteți observa, este un produs foarte benefic pentru sănătatea organismului. Intrați pe bioo.ro și comandați-l împreună cu BioBran. Nu veți regreta!