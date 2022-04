Blefaroplastia: Cand se recomanda, sfaturi si beneficii

Chirurgia plastică a pleoapelor corectează excesul și lăsarea pielii, ce duce de obicei o expresie obosită și tristă pe față. Pielea pleoapelor este foarte delicată și este, de asemenea, cea mai expusă influențelor mediului. Ca urmare, primele semne de îmbătrânire sunt adesea vizibile în această parte a feței.Odată cu vârsta, nu există doar o pierdere a elasticității pielii, ci și formarea de exces de piele pe pleoape. Dezvoltarea pleoapelor căzute poate fi influențată de factori precum ereditatea, tipul de piele, stilul de viață, alergia, bolile de rinichi etc. Cu toate acestea, nu este doar un defect estetic, ci și unul funcțional care provoacă o senzație de oboseală și durere oculară.Liftingul pleoapelor () se poate efectua pe pleoapa superioară (pleoapa căzută) și/sau pe pleoapa inferioară (sac lacrimal). Îți oferă o privire proaspătă, tinerească în jurul ochilor tăi. Cu toate acestea, un lifting al pleoapelor nu corectează căderea sprâncenelor. O ridicare a sprâncenelor este necesară atunci cand sunt lăsate.Această procedură poate fi efectuată separat sau în același timp cu blefaroplastia. Blefaroplastia poate face ca sprâncenele să se lase ușor. În aceste cazuri, un lifting de sprâncene este recomandat și dă cel mai bun rezultat.Blefaroplastia, adică operația pleoapelor, este potrivită atât femeilor, cât și bărbaților de orice vârstă și se efectuează fără restricții pe tot parcursul anului. Această procedură este una dintre cele mai solicitate în chirurgia plastică. Principalul avantaj al unei blefaroplastii reușite este reîmprospătarea generală a aspectului și întinerirea expresiei faciale chiar și cu câțiva ani.Clienții încep de obicei să observe primele semne de îmbătrânire ale pleoapelor în jurul vârstei de 30 de ani. Rareori, însă, operația este efectuată înainte de vârsta de 35 de ani. Cel mai adesea, vârsta clienților supuși reducerii pleoapei superioare este în jur de 45 de ani, când rezultatul este și foarte vizibil și poate întineri semnificativ fața; cu rezultate care durează între 7 și 12 ani.Blefaroplastia poate fi repetată, dar este recomandat să nu fie efectuată mai mult de două ori pe parcursul vieții. Procedura este relativ simplă și dacă organismul clientului este sănătos, nu necesită nicio pregătire specială.Procedura se efectuează de obicei sub anestezie locală dacă pleoapele superioare și inferioare pot fi operate în același timp. În timpul procedurii, excesul de piele, depozitele de grăsime bombate și uneori o parte din mușchiul lăsat sunt îndepărtate chirurgical. După operație, apar vânătăi și umflături locale, care se estompează în 10-14 zile. Treptat, cicatricile se estompează și aspectul lor se îmbunătățește, iar după aproximativ 6 luni rezultatul operației este vizibil.Dacă decizi că dorești o intervenție chirurgicală a pleoapelor, ar trebui să fii la curent cu toate posibilele complicații care ar putea însoți această intervenție chirurgicală. Una dintre complicații este reflexul oculocardiac (ochi - inimă), care este provocat de creșterea presiunii asupra globului ocular. Se manifestă printr-o scădere a tensiunii arteriale și a ritmului cardiac.Această afecțiune poate fi foarte gravă, dar cel mai adesea este doar o mică scădere a tensiunii arteriale. Uneori, rănile se vor răspândi după îndepărtarea cusăturilor. O altă posibilă complicație este senzația de ochi uscați, care se tratează cu lacrimi artificiale sub formă de picături pentru ochi. Deseori întâlnim hiperpigmentare (accentuarea pigmentării) a zonei operate.Dacă schimbarea pigmentării este prea pronunțată, aceasta poate fi corectată cu laser, dar nu mai devreme de șase luni de la operație. Starea de după operație este adesea complicată de mici infecții, care, totuși, au un curs foarte ușor. Din cauza umflăturilor și arsurilor pleoapelor, ar trebui să iei un repaus de la muncă de aproximativ 3-7 zile.Ca măsură de precauție, clientul trebuie să înceteze să ia medicamente acetilsalicilice care subțiează sângele, cum ar fi aspirina cu 14 zile înainte de operație. De asemenea, nu se recomandă efectuarea operației cu 3 zile înainte și după menstruație.Dacă pacientul ia medicamente de corectare a tensiunii arteriale și de subțiere a sângelui, este necesar să consulte un specialist cu privire la terapie și posibila întrerupere a acesteia înainte de operație.După o intervenție chirurgicală plastică a pleoapelor, rănile sunt tratate cu plasturi subțiri sterili. Imediat după procedură, pacientul poate merge acasă fără o vedere redusă semnificativ, dar nu are încă voie să conducă o mașină.În primele 24 de ore după tratament la domiciliu, pacientul trebuie să folosească comprese reci (gheață într-o pungă de plastic, geluri reci) pentru a acoperi rănile și să urmeze o rutină zilnică strictă. De asemenea, se recomandă să nu se întindă pe orizontală, ci mai degrabă cu partea superioară a corpului ușor ridicată.Mai multe detalii despre blefaroplastie şi tot ce implică această operaţie puteţi găsi pe site-ul dr., Medic Primar Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă.