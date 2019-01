Boala Alzheimer: 8 semnale ca e momentul sa ne ingrijoram

Multa lume confunda boala Alzheimer cu dementa. Care este diferenta totusi? Alzheimer-ul este o boala, in timp ce dementa este un grup de simptome printre care se numara si pierderea memoriei si a capacitatii de a face rationamente. Totusi, dementa nu este intotdeauna cauzata de boala Alzheimer. Si alte probleme medicale pot conduce la dementa.Este adevarat ca odata cu inaintarea in varsta uneori incepi sa ai probleme de memorie, insa asta nu presupune nici dementa, nici boala Alzheimer.Uneori cei dragi si in varsta din jurul nostru ne ingrijoreaza cu unele modificari de comportament pe masura ce imbatranesc. Si ne temem pentru ei sa nu aiba Alzheimer, o maladie specifica varstei a treia din ce in ce mai raspandita si mediatizata. Iar a duce la medic un parinte doar pentru ca ti s-a parut ca a uitat ce i-ai spus ieri, poate fi deseori o misiune imposibila.Din pacate, Alzheimer-ul este deja instalat cu mult timp (uneori ani) inainte ca bolnavul sa fie diagnosticat de cadre medicale de specialitate. Intrucatul procesul degenerativ ireversibil al celulelor neuronale din creier specific la aceasta boala este deja declansat dar se petrece mai lent. Asa incat nu este evident din prima ca maladia este prezenta. De cele mai multe ori, cineva e diagnosticat cu boala Alzheimer pentru ca celor dragi din anturajul lor li se pare ca ceva e in neregula cu comportamentul sau memoria bolnavului.Iata care sunt principalele semne pe care boala Alzheimer le manifesta inca de la debutul ei. Daca identificati ca o persoana draga din jurul vostru are una sau mai multe din aceste simptome pe un interval de timp mai lung (cateva luni de zile) si este sub atentia voastra, este cazul sa va ridicati semne de intrebare si sa actionati, pentru binele tuturor:Amintirile vechi nu se pierd, insa oamenii care incep sa dezvolte boala Alzheimer nu-si mai amintesc lucruri petrecute recent. Cu totii mai uitam diverse evenimente sau date pe care ni le vom aminti mai devreme sau mai tarziu. Insa pentru cei care au Alzheimer aceste informatii sunt pierdute definitiv.erPersoanele care sufera de Alzheimer vor repeta la nesfarsit povesti, uneori folosindu-se exact de aceleasi cuvinte. Dupa cum vor pune exact aceleasi intrebari, chiar daca au primit raspuns la respectivele intrebari foarte curand.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.