Boala Alzheimer: simptome precoce

Simptomele Alzheimerului pot fi confundate cu procesul natural de imbatrânire, dar trebuie remarcat faptul ca exista semne ce pot indica aparitia bolii:Pierderea memoriei despre evenimentele recente si aminterea celor mai vechi;Lipsa abilitatii de concentrare asupra activitatilor zilnice;Dificultate progresiva in exprimarea si intelegerea limbajului;Dezorientarea spatiala: poti uita drumul spre locuri pe care le vizitezi adeseaOdata cu progresul bolii, simptomele se inrautatesc si pacientul devine din ce in ce mai dependent de membrii familiei, deoarece acestia isi pierd capacitatea de a-si indeplini igiena, de a gati sau de a curata casa, de exemplu. Simptomele Alzheimer pot fi un semn al altor boli degenerative, cum ar fi dementa cu corpul Lewy.In prezent, tratamentul bolii Alzheimer se efectueaza cu medicamente menite sa atenueze simptomele, amânând progresul bolii. Cu toate acestea, cercetarile actuale ofera speranta unor tratamente mai eficiente in viitorul apropiat, din moment ce deficitul neurotransmitatorului acetilcolina este responsabil pentru avansarea bolii.Se pare ca inhibarea factorului de distrugere a acestui element constitutiv pentru creier este cheia descoperirii unei iesiri pentru pacientii cu Alzheimer.