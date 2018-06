Boli care apar foarte frecvent vara. Cum te feresti de ele

Iata care sunt cele mai frecvente afectiuni care apar vara si cum te feresti de ele:Vara este foarte important sa ne ferim de socurile termice, atunci cand facem trecerea de la caldura la aer conditionat sau invers. De asemenea, trebuie sa fim atenti la bauturile racoritoare foarte reci, deoarece pot provoca rapid inflamarea gatului. Spala-te cat mai des pe maini, deoarece cele mai multe probleme de sanatate sunt cauzate de bacterii, care ajung in corpul nostru in urma unei igiene nerecorespunzatoare.Lipsa unei hidratari corespunzatoare in zilele caniculare poate duce la o urina mult mai acida in vezica. De asemenea, retinerea de a merge la toaleta poate favoriza aparitia infectiilor urinare, deoarece urina stagneaza in vezica si poate duce la multiplicarea bacteriilor. Totodata, raporturile sexuale foarte frecvente pot duce la aparitia infectiilor urinare.Pentru a te feri de ele, mergi cat mai des la toaleta si bea cel putin 2 litri de apa pe zi pentru a spori urinare si eliminarea toxinelor din corp.Constipatia este o alta afectiune foarte frecventa vara. Schimbarea locului, a climatului si a alimentatiei pot duce la dereglari ale tranzitului digestiv. Astfel, cel mai indicat este ca inainte sa pleci in vacanta sa urmezi o dieta sanatoasa, de reglare a tranzitului, care sa se bazeze pe foarte multe fructe si legume. Nu uita insa ca apa este foarte importanta pentru organism in perioadele caniculare.Expunerea la soare, schimbarea ritmului de viata, stresul si agitatia, praful si caldura pot favoriza aparitia herpesului. Inainte de a iesi din casa foloseste un balsam pentru buze care sa le protejeze de soare. Tine-ti buzele mereu umede, deoarece buzele uscate favorizeaza aparitia herpesului.Caldura favorizeaza inmultirea bacteriilor. Poarta mereu papuci atunci cand mergi la plaja sau la piscine. Umiditatea ajuta la multiplicarea germenilor. Verucile sau alte micoze ale piciorului pot aparea la cateva saptamani de la contaminare, asa ca te poti trezi cu probleme chiar la intoarcerea din vacanta.Unul dintre cele mai mari pericolele ale verii este insolatia. Aceasta apare in urma unei expuneri la soare, fara protectie, in special in zona capul. Se manifesta cu stari de voma, ameteala sau chiar cu pierderea cunostintei. Hidrateaza-te corespunzator la plaja, poarta palarie si stai cat mai mult timp sub umbrela.Baile in mare sau pisicina pot duce la infiltrarea apei in ureche, lasand astfel patrunderea bacteriilor si generand otite. Aceasta afectiune se manifesta prin durere puternica la urechi. Pentru a evita otita, este recomandata o ingrijire mult mai atenta a urechilor, in special dupa baia in pisicina.Intoxicatiile alimentare sunt foarte frecvente vara, mai ales ca multe dintre mancaruri nu sunt depozitate corespunzator la rece. Ameteala, durere abdominala, voma si diareea sunt principalele simptome ale intoxicatiei alimentare.